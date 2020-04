LG Velvet: date de sortie, rumeurs, actualités et fonctionnalités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En ce qui concerne les téléphones Android, LG est une marque bien connue , mais ce nest pas un Samsung ou Google, qui fabriquent tous les deux des combinés premium. Pour mieux se démarquer et rivaliser avec ces poids lourds, LG abandonne sa série G de téléphones et repart avec une nouvelle série Velvet. Il adopte également un design plus innovant et minimaliste pour son prochain produit phare. Voici tout ce que vous devez savoir.

Google by G series, bonjour Velvet

Nouvelle stratégie de marque

Le prochain smartphone de LG naura pas de nom alphanumérique. Au lieu de cela, lappareil sappellera le LG Velvet.

Ainsi, après huit générations de téléphones G , LG veut faire quelque chose de nouveau. Et il pense quun changement de nom est nécessaire. En avril, la société a décrit ce type de réflexion comme une "nouvelle stratégie de marque" via un communiqué de presse :

"LG Electronics relève le défi en se lançant dans une nouvelle feuille de route de produits qui mettra laccent sur les designs distinctifs et lélégance tactile pour se démarquer.. LG Velvet sera le premier appareil à mettre en œuvre la nouvelle stratégie de marque de lentreprise pour ses appareils mobiles, se déplaçant loin des désignations alphanumériques au profit de noms familiers et expressifs qui aideront le consommateur à saisir lessence de lappareil le mieux adapté à sa personnalité et aux tendances en constante évolution. "

La société a déclaré que le nouveau nom Velvet était censé "évoquer des images de douceur lustrée et de douceur supérieure".

Initialement prévu pour le lancement en février au MWC

Arrivera peut-être en mai 2020

LG a généralement annoncé son dernier téléphone de la série G au Mobile World Congress. Il la fait pour les LG G5, LG G6 et LG G8 (le LG G7 a été dévoilé à New York en mai). Cette année, il a été annoncé que LG lancerait le Velvet le 15 mai.

Pourrait être au même prix que le LG G8 de lannée dernière

Le prix du Velvet na pas encore fui, mais le LG G8 avait un prix de départ de 850 $ aux États-Unis. Nous pensons que le Velvet pourrait avoir le même prix.

Design minimaliste avec des lunettes fines

Conception darc 3D à lavant et à larrière

La "douceur" et la "douceur" sont des caractéristiques clés

En avril, LG a mis en ligne une vidéo teaser montrant des croquis du Velvet. Il dure 35 secondes et réaffirme les croquis que lentreprise avait précédemment partagés. Cela nous montre que le téléphone sera très minimaliste, et il sera disponible en noir, blanc, vert et une option de changement de couleur rouge / violet.

La présence dune prise casque a également été confirmée dans la vidéo teaser de LG.

Lavant du Velvet semble avoir des lunettes très minimes sans encoche et une légère courbe sur les bords. LG a déclaré quil appelait la courbure de lavant et de larrière du téléphone "3D Arc Design", et la décrit comme exsudant "une sensation plus naturelle dans la main que les téléphones LG précédents".

Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si larrière du téléphone aura une sorte de texture ou peut-être même une option à base de tissu. Les communiqués de presse de la société indiquent à plusieurs reprises que le téléphone sera "agréable au toucher" - mettant laccent sur "la douceur" et la "douceur" seront deux caractéristiques clés du nouveau combiné. Mais il nest pas évident dans les croquis de LG que Velvet soit réellement doux dans en tous cas.

Si quoi que ce soit, il semble avoir un dos en métal brossé. Cest difficile à dire.

Caméras arrière dans le coin supérieur gauche

Ils sont disposés dans un motif de goutte de pluie

Flash LED inclus à larrière

Lorsque LG a taquiné le design du Velvet, il a partagé des croquis montrant la configuration de la caméra arrière «goutte de pluie». Il dispose de trois capteurs et dun flash LED par ordre décroissant de taille. LG a déclaré que cela "était destiné à évoquer des images de gouttes de pluie qui tombent".

LG a également déclaré que deux des objectifs du téléphone "reposent parfaitement sous le verre lisse" et quil a une "disposition de conception agréablement tactile".

Running Snapdragon 765

Le support 5G est intégré

Spécifications sous-phares attendues

Les spécifications du Velvet sont pour la plupart inconnues. Cependant, LG a confirmé que le Velvet sera alimenté par le processeur Snapdragon 765 5G de Qualcomm. Notamment, le LG V60 utilise le Snapdragon 865, donc le Velvet fera un pas en avant. Mais cela signifie également quil intègre la 5G. Et, plutôt que dêtre un véritable téléphone phare, il se glisse dans la catégorie sous-phare, quelque chose qui gagne en popularité.

En dehors de cela, si nous devions deviner, le téléphone devrait contenir une OLED, car le LG G8 a été le premier téléphone de la série G à utiliser une OLED au lieu dun LCD. Le Velvet comportera également probablement 6 Go ou 8 Go de RAM, car cest la norme pour les produits phares et de nombreux smartphones sous-phares.

Pas encore de rumeurs

Exécute probablement la dernière version dAndroid

Le LG G8 avait des fonctionnalités logicielles gimmicky qui vous permettent de numériser des motifs dans votre main pour le déverrouiller ou de contrôler certaines fonctionnalités simplement en agitant la main. Celles-ci sappelaient respectivement Air Motion et Hand ID. On ne sait pas si ce type de fonctionnalités sera inclus avec le Velvet. Mais, de toute façon, attendez-vous à ce que le prochain smartphone de LG utilise la dernière version dAndroid.

Voici tout ce que nous avons entendu sur LG Velvet jusquà présent.

LG prévoit de sortir un nouveau smartphone, choisissant de ne pas sen tenir à la structure de nommage existante, mais de passer à quelque chose de complètement nouveau.

Le prochain smartphone de LG naura pas de nom alphanumérique. Au lieu de cela, lappareil sappellera le LG Velvet.

LG a taquiné le design de son nouveau smartphone à venir - et il se dirige vers une voie "minimaliste".

LG abandonnerait la marque de la série G pour son prochain smartphone et se tournerait également vers le passé pour un design rafraîchi.

LG pourrait envisager de déplacer sa série G dans le milieu de gamme, en choisissant dutiliser le matériel Snapdragon 765G.

Le salon annuel du Mobile World Congress à Barcelone est dans quelques semaines et LG a décidé de se retirer complètement.