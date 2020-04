Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LG prévoit de sortir un nouveau smartphone, choisissant de ne pas sen tenir à la structure de nommage existante, mais de passer à quelque chose de complètement nouveau - LG Velvet.

Le mouvement est conçu pour recréer lexcitation autour des anciens téléphones LG, comme le LG Chocolate , et voit LG séloigner de lusine de saucisses pour smartphone, où de nouveaux modèles remplacent lancien avec des différences incrémentales dans un processus apparemment sans fin.

Lorsque LG na pas annoncé le LG G9, cest probablement ce qui se passait - pourquoi continuer à pousser les modèles G et V dans un espace concurrentiel, quand il y a la possibilité de faire autre chose?

LG Velvet est autre chose et grâce à une vidéo teaser, nous avons maintenant un bon aperçu de ce que ce téléphone va offrir. LG a précédemment parlé dun design plus doux, de la symétrie et du style "goutte deau" des caméras, mais le plus gros sujet de discussion est probablement le logo qui apparaît sur la vidéo daccroche vers la fin.

Le détail important ici est que le LG Velvet est assis sur le Qualcomm Snapdragon 765 et cela signifie quil intègre la 5G. Cela signifie que plutôt que dêtre un véritable téléphone phare (qui aurait Snapdragon 865), il se glisse dans la catégorie sous-phare, quelque chose qui gagne en popularité.

En réalité, lutilisation de Snapdragon 765 devrait signifier que LG peut maintenir le prix bas, tandis que la véritable différence de performances entre le matériel Snapdragon 800 et Snapdragon 700 est désormais minime - la plupart des gens ne remarqueraient même pas la différence.

Cela signifie également que LG peut offrir une connectivité 5G sans que le prix ne monte en flèche - du moins, cest ce que nous espérons.

LG ne dit pas grand-chose sur ce que propose ce téléphone, mais nous pouvons voir quil va venir dans une gamme de couleurs - Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Grey et Aurora Green.

Il y a beaucoup plus à apprendre sur LG Velvet et nous ne savons pas quand il sera officiellement lancé, mais avec # comingsoon dans la description de la vidéo, nous pensons que nous aurons bientôt tous les détails.