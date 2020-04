Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le prochain smartphone phare de LG naura pas de nom alphanumérique. Au lieu de cela, lappareil sappellera le LG Velvet.

Ainsi, après huit générations de téléphones G, LG veut faire quelque chose de nouveau. Et il pense quun changement de nom est nécessaire. Lentreprise a décrit ce type de pensée comme une "nouvelle stratégie de marque" dans son annonce :

«LG Electronics relève le défi en se lançant dans une nouvelle feuille de route de produits qui mettra laccent sur les designs distinctifs et lélégance tactile pour se démarquer.. LG Velvet sera le premier appareil à mettre en œuvre la nouvelle stratégie de marque de lentreprise pour ses appareils mobiles, se déplaçant loin des désignations alphanumériques au profit de noms familiers et expressifs qui aideront le consommateur à saisir lessence de lappareil le mieux adapté à sa personnalité et aux tendances en constante évolution. "

La société a également déclaré que le nom Velvet était censé "évoquer des images de douceur lustrée et de douceur supérieure".

Oui, cela fait beaucoup parler des relations publiques des entreprises, si vous nous le demandez. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si larrière du téléphone sera en quelque sorte à base de tissu ou aura une sorte de texture. Les communiqués de presse de la société suggèrent également que le téléphone sera "agréable au toucher" - soulignant même que "la douceur" et la "douceur" seront deux caractéristiques clés du nouveau téléphone.

Gardez à lesprit que LG a récemment dévoilé le tout nouveau design du téléphone. Il a partagé le rendu dun téléphone avec une configuration de caméra arrière «goutte de pluie» dans le coin supérieur gauche. Il dispose de trois caméras et dun flash LED par ordre décroissant de taille. LG a déclaré que cela "était destiné à évoquer des images de gouttes de pluie qui tombent".

Mais LG a également déclaré que deux des objectifs du téléphone "se trouvent parfaitement sous le verre lisse" et quil a une "disposition de conception agréable au toucher". Il nest pas non plus évident dans le rendu de LG que le nouveau téléphone soit en fait doux en aucune façon. Si quoi que ce soit, il semble avoir un dos en métal brossé. Cest difficile à dire.

Quoi quil en soit, LG semble confiant que le nouveau look de son prochain téléphone - couplé à ce nouveau re-branding LG Velvelt - résonnera sûrement avec les consommateurs. Mais, la plupart du temps, nous pensons quil essaie simplement détablir une identité de marque plus claire pour laider à mieux rivaliser avec Samsung et OnePlus.