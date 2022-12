Des photos du Lenovo ThinkPhone de Motorola ont été publiées avant sa présentation au CES.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lenovo sera très présent au CES 2023, selon un certain nombre de fuites sur Twitter.

Le salon débutera le 5 janvier (avec les conférences de presse qui commenceront la veille) et il y aura une foule de nouveaux ordinateurs portables et tablettes Lenovo à voir. Mais, pour les amateurs de téléphones portables, le plus intéressant des appareils attendus sera peut-être le ThinkPhone, fabriqué pour la société chinoise par sa sous-marque Motorola.

Le téléphone a déjà fait l'objet de fuites, une rumeur suggérant que le téléphone Android fonctionnerait avec un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 (et non le nouveau SD 8 Gen 2) et serait doté d'une fonction de charge rapide de 68W.

Comme nous pouvons le voir sur les dernières images divulguées (fournies par Evan Blass sur son fil Twitter), bien qu'il soit fabriqué par Motorola, il emprunte le style des autres appareils Think de Lenovo.

On ne sait pas grand-chose d'autre à son sujet pour le moment, si ce n'est qu'il disposera d'un système à trois caméras à l'arrière et d'une caméra selfie à une seule lentille au centre de l'écran. Cependant, nous serons présents au CES toute la semaine prochaine et nous pourrons vous en dire plus sur le salon lui-même.

En attendant, profitez des photos et si nous voyons d'autres spécifications en ligne dans les jours à venir, nous vous tiendrons au courant.

Écrit par Rik Henderson.