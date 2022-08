Lenovo montre la technologie de refroidissement sophistiquée du téléphone Legion Y70

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lenovo s'apprête à lancer un nouveau téléphone pour gamers, en empruntant sa marque Legion au secteur des ordinateurs portables pour gamers: le Legion Y70.

La société a annoncé que le téléphone serait dévoilé en bonne et due forme le 18 août 2022 en Chine, et elle fournit de plus en plus d'informations à son sujet avant cette présentation.

La dernière information en date est que le téléphone sera doté d'un système de refroidissement assez puissant, ce qui est toujours extrêmement important lorsque les téléphones de jeu sont utilisés pendant de longues sessions de jeu.

Il disposera d'une chambre de refroidissement de 5 047 millimètres carrés et d'une profondeur d'un demi-millimètre seulement, ce qui permettra à la chaleur de se dissiper sans prendre beaucoup de place ni trop d'épaisseur sur le téléphone.

À l'heure où nous voyons des téléphones dotés de systèmes de refroidissement actifs comprenant des ventilateurs, il sera intéressant de voir si ce système passif peut tenir le coup (s'il est le seul présent).

Le téléphone sera également équipé du chipset Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui le place à l'avant-garde en termes de performances, mais ne semble pas être trop fortement marqué gamer d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent.

Il est fin et d'apparence assez normale, sans boutons d'épaule ou d'éclairage RVB à proprement parler, et pourrait donc tenter de faire le lien entre le jeu et un public plus grand public.

Nous en saurons plus lorsqu'il sera présenté le 18 août.

Écrit par Max Freeman-Mills.