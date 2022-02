Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lenovo a apparemment annoncé qu'il organiserait un événement en février, pour lancer vraisemblablement son téléphone de jeu de nouvelle génération ainsi qu'une tablette pendant le salon.

La société aurait confirmé l'événement via le réseau social chinois Weibo, où elle a déclaré qu'elle prévoyait de lancer de nouveaux produits le 28 février 2022 à 19 heures, heure locale. Lors de l'événement, Lenovo devrait dévoiler le téléphone Lenovo Legion Y90 et la tablette Legion Y700, tous deux destinés au marché chinois lors de leur lancement. Des deux, le Legion Y90 est le plus remarquable.

Selon les rumeurs, il aurait un écran Samsung E4 AMOLED de 6,92 pouces avec de nombreuses spécifications d'écran remarquables, telles qu'une résolution de 2460 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 720 Hz.

Les autres fonctionnalités signalées incluent un chipset Snapdragon 8 Gen 1 associé à 18 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage interne. Il viendra avec le système de refroidissement Frost Blade, des lumières RVB et un logo Legion à l'arrière, ainsi qu'une batterie de 5 600 mAh avec prise en charge d'une charge rapide de 68 W. En termes de caméras, il devrait avoir un système à double caméra (64 et 13 mégapixels) et un jeu de tir selfie de 16 mégapixels.

Enfin, on pense que le téléphone est équipé d'un système de haut-parleurs stéréo Dolby Atmos.

S'il sort dans le monde entier après ses débuts en Chine plus tard ce mois-ci, Lenovo pourrait donner au téléphone un nom entièrement différent - peut-être même le Legion Phone 3 .

Quant au Lenovo Y700, il devrait comporter un écran de 8,8 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz.

Écrit par Maggie Tillman.