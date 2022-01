Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain téléphone de jeu Legion de Lenovo devrait être annoncé prochainement, l'appareil ayant été certifié par le TENAA - le régulateur des communications en Chine.

Le Lenovo Legion Y90 a été repéré dans un message TENAA sous le numéro de modèle L71061. Quelques-unes des spécifications sont également répertoriées.

Il comportera un écran Full HD + (2460 x 1080) de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. On prétend également qu'il existe en plusieurs options de couleurs : noir, blanc, bleu, cyna, vert, or, rouge, argent et gris.

Les spécifications correspondent à une fuite précédente qui a également révélé qu'il arborera le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm , jusqu'à 18 Go de RAM, 4 Go de RAM virtuelle et un total de 640 Go de stockage sur deux canaux.

Une configuration à double caméra se trouvera à l'arrière, dit-on, avec un capteur principal de 48 ou 64 mégapixels. Cependant, la liste TENAA indique que la sortie réelle en pixels de l'appareil photo est de 8 mégapixels. Une caméra ultra-large de 16 mégapixels pourrait l'accompagner.

L'avant abritera un vivaneau de 6 mégapixels.

Deux batteries sont censées être utilisées dans la Legion Y90, ce qui fait un total de 5 300 mAh. Le support de charge rapide est évalué à 65 W.

On s'attend à ce que le Lenovo Legion Y90 soit d'abord annoncé dans le pays d'origine du fabricant, la Chine. Il n'y a pas encore de mot sur un déploiement mondial.

Écrit par Rik Henderson.