Fuite de spécifications pour le prochain téléphone de jeu de Lenovo, le Legion Y90

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tout récemment, Lenovo a commencé à taquiner son prochain téléphone de jeu , le Legion Y90, sur Weibo .

Alors que la vidéo promotionnelle de Lenovo a révélé beaucoup de choses sur la conception, et qu'elle a fière allure, nous avons dû deviner les spécifications de l'appareil.

Maintenant, grâce à une fuite du pronostiqueur notoire Panda is Bald, nous avons une bien meilleure idée de ce à quoi nous attendre.

Panda estime que nous verrons un grand écran Samsung AMOLED de 6,92 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une prise en charge HDR.

En son cœur, nous devrions voir la puce phare Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 de 2022.

Pour la mémoire, un énorme 18 Go de RAM, associé à 4 Go de RAM virtuelle supplémentaire, nous donne un total monumental de 22 Go. Il sera certainement prêt à parcourir vos onglets Chrome .

Le Y90 devrait être livré avec un stockage à double canal, combinant des clés de 512 Go et 128 Go pour un total de 640 Go de stockage. Un peu étrange, mais nous sommes sûrs qu'il y a une bonne raison.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Les caméras se trouvent au milieu du combiné et devraient être un capteur principal de 64MP aux côtés d'un capteur de 16MP.

Finie la caméra selfie pop-up comme nous l'avons vu sur le Legion Phone Duel , elle est remplacée par une caméra intégrée traditionnelle, il devrait s'agir d'un capteur Samsung GH1 de 44 MP.

Pour vous permettre de jouer toute la journée, le Y90 disposera d'une batterie de 5 600 mAh avec prise en charge d'une charge rapide de 68 W.

Il y aura également des moteurs à double axe x pour le retour haptique, des ventilateurs de refroidissement doubles Frost Blade 3.0 et six boutons de jeu dédiés.

Il n'y a pas encore d'indice quant au prix ou à la date de lancement, mais cela s'annonce un peu comme une bête et nous avons hâte d'en savoir plus.

Écrit par Luke Baker.