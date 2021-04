Lenovo Legion Phone 2 compose les fonctionnalités de jeu jusquà 11

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lenovo a annoncé le téléphone de jeu Legion de deuxième génération, qui sera connu sous le nom de Legion Phone Duel 2 au Royaume-Uni et en Europe et Legion Phone Pro 2 dans dautres régions, y compris la Chine.

Le nouveau modèle sappuie sur les fondations du téléphone Legion dorigine , mais augmente le nombre de fonctionnalités destinées aux joueurs, y compris la conception.

Larrière du téléphone est construit à partir de trois morceaux de verre, la section centrale surélevée abritant le logo RGB Legion, les caméras et le système de refroidissement.

En effet, ce téléphone place le matériel Snapdragon 888 au centre du téléphone, afin quil puisse appliquer un refroidissement direct, en utilisant cet espace au milieu du téléphone que vous ne saisissez pas lorsque vous jouez à des jeux.

Il existe à la fois un système de refroidissement passif et actif: la moitié passive comprend des plaques en graphite et une chambre à vapeur - assez courante dans les smartphones - avec la section active utilisant des piliers et des tunnels en cuivre, et des ventilateurs jumeaux pour chasser la chaleur.

Lun de ces ventilateurs est visible à la surface pour aspirer lair, tandis que les évents supérieur et inférieur expulsent lair chaud. Lenovo affirme quil augmente les performances thermiques de 30%, ce qui signifie que le Snapdragon 888 peut travailler plus longtemps plus longtemps sans étranglement car il devient trop chaud.

En continuant, il y a un écran Full HD + de 6,92 pouces à lavant de ce téléphone, prenant en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux déchantillonnage tactile de 720 Hz. Cest une vitesse déchantillonnage tactile très rapide qui devrait réduire le décalage dentrée par rapport aux concurrents et vous donner un avantage de jeu.

Lécran AMOLED prend en charge HDR10 + et Lenovo met cela en œuvre pour améliorer les performances HDR dans les jeux, affirmant à nouveau que cela signifie que vous êtes plus susceptible de repérer votre adversaire car vous aurez de meilleurs visuels.

Il existe également une multitude de commandes de jeu qui peuvent être personnalisées. Le haut du téléphone offre deux déclencheurs pneumatiques de chaque côté, tandis que larrière offre également une zone tactile et lavant peut être utilisé pour supporter les pressions de force, ce qui signifie quil y a huit contrôleurs supplémentaires avec lesquels vous pouvez interagir.

Ceux-ci peuvent être personnalisés en fonction de votre jeu, mais prennent également en charge les taps, les pressions forcées, les balayages - plus de 200 configurations sont disponibles pour obtenir les commandes exactes que vous souhaitez dans un jeu.

Pour en revenir à la batterie, cest une cellule de 5500mAh, divisée en deux cellules. Grâce aux deux ports USB-C, vous pouvez changer à 90W - bien quil soit intéressant de noter quil sagit dune moyenne pour toute la charge. Vous pouvez charger de 0 à 82% en 17 minutes (léquivalent de 120 W), mais létape finale de la charge à 100% est plus lente, prenant 13 minutes.

Néanmoins, vous serez en mesure de charger complètement le téléphone en 30 minutes, à laide du chargeur Lenovo et des deux ports USB.

Vous pouvez changer avec un port ou vous pouvez contourner la charge pour simplement alimenter le téléphone à laide de lUSB-C sur le côté, afin que vous puissiez jouer connecté à lalimentation - évitant ainsi lexcès de chaleur.

La cerise sur le gâteau est la caméra selfie. Comme le Legion Phone dorigine, cette caméra contextuelle signifie que lécran est exempt dencoches ou de trous de perforation et le rend idéal pour le streaming ou la capture lorsque vous jouez.

Vous pouvez même définir un avatar personnalisé si vous ne souhaitez pas utiliser votre propre visage - et il existe des options de diffusion directe en direct pour Twitch et YouTube. La caméra frontale fait 44 mégapixels.

Ces caméras arrière situées au milieu du téléphone offrent un appareil photo principal de 64 mégapixels et un ultra-large de 16 mégapixels.

Il y aura un certain nombre de versions différentes du téléphone, lEurope obtenant le Legion Phone Duel 2 en 12/256 Go pour 799 € / 699 £ ou 16/512 Go pour 999 € / 899 £.

Il est en pré-commande maintenant et sera disponible à partir de mai 2021.

Écrit par Chris Hall.