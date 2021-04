Lenovo Legion Phone Duel 2 vs ROG Phone 5: Quelle est la différence?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le jeu mobile est à la hausse et les téléphones de jeu arrivent en masse et rapidement (littéralement) de tous les coins. Lenovo jette sa puissance derrière le téléphone Legion tandis quAsus pousse son propre téléphone ROG.

Avec latterrissage du Legion Phone de deuxième génération - appelé Legion Phone Pro 2 ou Legion Phone Duel 2 selon lendroit où vous vivez - et le ROG Phone 5 précédemment annoncé, comment ces géants du jeu se comparent-ils?

Duel téléphonique de la Légion 2: 12/256: 699 £ / 799 € 16/512: 899 £ / 999 €

Téléphone ROG 5: 8/128: 799 € 12/256: 799 £ / 899 € 16/256: 899 £ / 999 €

ROG Phone 5 Pro: 1199 €

ROG Phone 5 Ultimate: 1299 €

Le Legion Phone Duel 2 vient dêtre annoncé, avec des précommandes ouvertes le 8 avril et une disponibilité à partir de mai 2021 en Europe.

Le ROG Phone 5 récemment sorti devait être disponible en mars, le Pro en avril et lUltimate en mai 2021, mais nous ne lavons pas encore vu dans les canaux de vente au détail.

Legion Phone Duel 2: 176 x 78,5 x 9,9 mm (12,56 mm au centre), 259 g

Téléphone ROG 5: 173 x 77 x 9,9 mm, 239 g

Le Legion Phone Duel / Pro 2 reprend un design plus exubérant par rapport à la version précédente , avec une bosse surélevée à larrière du téléphone. Cette bosse abrite le logo RBG Legion, ainsi que le ventilateur externe, qui aspire de lair frais pour entraîner le système de refroidissement actif, avec des orifices déchappement en haut et en bas.

Il est conçu pour tenir dans le paysage et les jeux, avec deux ensembles de déclencheurs tactiles sur le dessus du téléphone et deux déclencheurs tactiles supplémentaires à larrière du téléphone. Au total, il existe huit options de contrôle supplémentaires et plus de 200 configurations.

Le ROG Phone 5 dispose dun affichage à points à larrière avec deux zones RVB pour les combinaisons de couleurs. Le ROG Phone 5 Pro et Ultimate le mettent à niveau vers lécran ROG Vision qui peut afficher des animations ou des graphiques personnalisés.

Les modèles ROG Phone 5 ont également des déclencheurs pneumatiques sur le dessus, les ROG Phone 5 Pro et Ultimate offrant également deux zones tactiles supplémentaires à larrière. Le ROG Phone 5 prend également en charge les gestes de mouvement programmables pour faciliter davantage votre jeu, ainsi quune prise casque 3,5 mm.

Des deux, le Legion Phone ressemble plus à une unité de jeu portable, le ROG Phone 5 un peu plus à un téléphone.

Legion Phone Duel 2: AMOLED 6,92 pouces, 2460 x 1080 pixels, 144Hz

Téléphone ROG 5: AMOLED 6,78 pouces, 2448 x 1080 pixels, 144 Hz

Le Legion Phone Duel 2 étend laffichage par rapport au téléphone précédent pour une zone de jeu plus immersive et donne plus despace autour du corps pour ces contrôleurs tactiles.

Il sagit maintenant dun écran AMOLED de 6,92 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il prend également en charge HDR10 +, a une luminosité de 1300 nits et offre une amélioration HDR pour vos jeux.

En plus de cela, il a une fréquence déchantillonnage tactile de 720 Hz pour rendre ces touches encore plus immédiates.

Les modèles ROG Phone 5 ont un écran plus petit de 6,78 pouces, bien quil ny ait pas grand-chose. Il offre un taux de rafraîchissement similaire de 144 Hz et est également AMOLED, les deux offrent une résolution Full HD +.

ROG dit quil offre une fréquence déchantillonnage tactile de 300 Hz, de sorte que le téléphone Legion peut simplement offrir une réponse légèrement plus rapide.

Legion Phone Duel 2: Snapdragon 888, 12-18 Go de RAM, 5500 mAh, 90 W de charge

Téléphone ROG 5: Snapdragon 888, 8-18 Go de RAM, 6000 mAh, charge de 65 W

Le nouveau Legion Phone 2 sen tient au principe du modèle précédent, divisant la batterie en deux cellules et plaçant le Snapdragon 888 au centre du téléphone pour offrir un refroidissement direct - et ce système de refroidissement intégré pourrait donner de meilleurs résultats sur de longues sessions de jeu.

Il existe deux ports USB-C, permettant une charge jusquà 90 W, ainsi quun mode de dérivation pour alimenter le téléphone directement lorsque vous jouez, si vous le souhaitez. Cest une batterie de 5500mAh au total.

Il existe des options pour 12/16/18 Go de RAM et 256/512 Go de stockage de Lenovo, avec ROG offrant plus de combinaisons pour plus doptions et de prix. Tous les modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Le ROG Phone 5 utilise également le Snapdragon 888, nous nous attendons donc à des performances similaires, mais avec 8 à 18 Go de RAM selon le modèle que vous achetez. Comme nous lavons dit, il existe également des options de stockage de 128 à 512 Go, ce qui donne plus de variété.

Le ROG Phone 5 a une batterie de plus grande capacité à 6000mAh et peut donc durer plus longtemps, mais le Legion Phone Duel se chargera plus rapidement car ROG noffre quune charge de 65W.

Le téléphone ROG dispose dune connexion à broche pogo pour les accessoires à clipser, y compris un ventilateur de refroidissement à larrière du téléphone. Bien que lutilisation dun accessoire signifie que le téléphone peut avoir une conception plus conventionnelle que le téléphone Legion - avoir un système de refroidissement plus avancé sur le téléphone Lenovo peut être plus pratique pour les joueurs.

Les deux offrent deux haut-parleurs stéréo et tous deux offrent des microphones quad.

Legion Phone Duel 2: 64MP f / 1.9 principal, 16MP f / 2.2 grand angle, 44MP selfie

Téléphone ROG 5: 64MP f / 1.8 principal, grand angle 13MP f / 2.4, macro 5MP, selfie 24MP

Le téléphone Legion abrite les caméras vers le centre de larrière du téléphone afin quelles ne soient pas sous vos doigts tout le temps lorsque vous jouez, alors quil utilise également une caméra selfie contextuelle pour garder lécran sans encombrement et améliorer le streaming ou capturer lexpérience.

Il y a un appareil photo principal de 64 mégapixels à larrière soutenu par un grand angle, mais les véritables efforts du Legion Phone 2 se trouvent dans la caméra frontale.

La caméra pop-up peut être déployée quand vous le souhaitez et cela peut être pour des selfies ou pour le streaming, avec la possibilité dinsérer votre visage dans limage - ou un avatar personnalisé à la place. Il existe une gamme doptions spécifiquement pour le streaming, vous permettant de passer en direct sur Twitch ou YouTube.

Le ROG Phone 5 place sa caméra selfie dans la lunette en haut du téléphone, il y a donc une chance quil soit couvert lorsque vous jouez en paysage, il ne sera donc pas aussi compétent pour la capture ou le streaming que loffre Legion.

Les caméras arrière sont similaires avec un appareil photo principal de 64 mégapixels et un objectif ultra-large, bien que le téléphone ROG propose également un appareil photo macro.

La plus grande différence entre ces téléphones réside dans la conception. Le Legion Phone Duel / Pro 2 a changé de forme pour sadapter à un refroidissement plus amélioré. Cela le rend légèrement moins conventionnel que le ROG Phone, qui a un profil beaucoup plus "normal".

Cela pourrait aller dans les deux sens: le Legion Phone 2 pourrait avoir amélioré les performances de jeu grâce à ce refroidissement intégré, mais il peut en souffrir comme un téléphone ordinaire en conséquence - en raison de la forme de larrière du téléphone - il est extrêmement épais au centre. .

En ce qui concerne les performances, il y a beaucoup de parité entre ces appareils dans le matériel de base - mais comme nous lavons dit, le refroidissement du téléphone Legion et cette réponse tactile pourraient lui donner un avantage dans les jeux.

Le téléphone Legion est plus grand et certains pourraient trouver que le téléphone ROG est de meilleure taille. La caméra selfie pop-up sera idéale pour la diffusion en continu, mais la disposition de la caméra sur le Legion Phone est moins pratique que la disposition plus régulière du ROG Phone 5 pour la prise de vue quotidienne.

Dans létat actuel des choses, daprès les spécifications et la conception, il semble que le Legion Phone Duel 2 offrira quelque chose dun peu plus à ceux qui jouent beaucoup - mais le ROG Phone 5 pourrait être plus facile à glisser dans votre poche lorsque vous ai fini.

Écrit par Chris Hall.