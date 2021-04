Lenovo Legion Phone Pro / Duel 2: date de sortie, rumeurs et spécifications

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lenovo prévoit une mise à jour de son téléphone de jeu dédié, le Legion Phone.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau téléphone.

Legion Phone Duel 2 confirmé

Comme nous lavons mentionné ci-dessus, la version précédente de ce téléphone a été annoncée avec deux noms: le Legion Phone Pro était disponible en Chine et aux États-Unis, le Legion Phone Duel était disponible au Royaume-Uni et en Europe.

La grande différence était la RAM et les options de stockage: le Pro était disponible dans plus de variantes que le Duel.

Cependant, il est confirmé que la nouvelle version sappellera le Legion Phone Duel 2, basé sur le titre de lévénement en direct. Cela peut être dû au fait quil sagit dun flux en anglais - le site Web chinois de Lenovo a le téléphone répertorié comme le Legion Phone 2 Pro.

Nous ne savons pas exactement comment le téléphone sappellera aux États-Unis.

Événement de lancement du 8 avril

Prix à confirmer

Lenovo organisera un événement de lancement en ligne du Legion Phone 2 le 8 mars. Cela a été confirmé, il est largement annoncé sur le site Web chinois de Lenovo et sur les réseaux sociaux de Lenovo Legion.

Vous pouvez trouver tous les détails sur la façon de regarder le lancement ici .

Ventilateur de refroidissement arrière

Logo de la Légion RVB

Caméra pop-up latérale

Larrière du Legion Phone 2 va attirer beaucoup dattention. Grâce aux photos du monde réel - ainsi quaux images sur le propre site Web de Lenovo - nous savons exactement à quoi ressemblera le téléphone, même si nous navons pas les mesures exactes.

Le centre de larrière du téléphone sera surélevé, contrairement à la coloration blanche du reste de larrière du téléphone.

Ce panneau central abritera le logo RGB Legion - comme nous lavons vu sur la génération précédente de ce téléphone - ainsi que les caméras arrière et un ventilateur de refroidissement.

Le ventilateur de refroidissement semble également avoir des éléments RVB pour lui donner un peu déclairage - et cela rend le Legion Phone Duel 2 assez distinctif.

De lavant, nous pouvons voir que Lenovo a conservé les lunettes que nous avons vues sur la version précédente de ce téléphone, ce qui signifie quil y a un endroit pour saisir cet appareil, idéal pour les jeux. Cela semble également abriter les haut-parleurs stéréo.

Il y a aussi une caméra pop-up sur le côté, ce qui signifie que lécran est libre dencoches ou de perforations.

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

6,65 pouces AMOLED probable

Nous navons pas tous les détails de lécran, même si nous savons quil aura un taux de rafraîchissement de 144 Hz, comme avant. En fait, vous pourrez choisir le taux de rafraîchissement en fonction du jeu auquel vous jouez.

Nous attendons un panneau AMOLED de 6,65 pouces avec une résolution Full HD + comme nous lavons vu auparavant. Cétait un super affichage et nous ne nous attendions donc pas à des changements.

Cest aussi un écran plat et comme nous lavons dit ci-dessus, il aura un front et un menton pour faciliter la prise en main et réduire les touches fantômes lorsque vous jouez.

Qualcomm Snapdragon 888 5G

16 Go de RAM

Batterie 5500mAh

Double charge 130 W

Grâce à une fuite de référence ainsi quà la liste sur le site Web chinois de Lenovo, nous savons que le Legion Phone 2 sera alimenté par le Qualcomm Snapdragon 888 5G . Cela signifie les dernières performances et une connectivité ultra-rapide.

Le benchmark divulgué a également révélé 16 Go de RAM, bien que, comme nous lavons dit dans lintroduction, nous nous attendions à ce que Lenovo propose ce téléphone à un certain nombre de niveaux de RAM.

Auparavant, il y avait tout à partir de 8 Go de RAM, tirant parti de la RAM et du stockage pour offrir une gamme de prix différents.

La batterie 5500mAh est également confirmée par le site Web de Lenovo, mais nous nous attendons à ce quelle soit divisée en deux cellules pour prendre en charge une charge très rapide. Une rumeur suggérait quune charge filaire de 130 W serait offerte, en utilisant les deux ports USB-C du téléphone.

Nous nous attendons à ce que le chargeur haute puissance soit fourni pour ce faire.

Caméra pop-up 44MP

Appareil photo principal 64MP?

Caméra ultra-large 16MP?

Il est confirmé quil y aura une caméra frontale de 44 mégapixels, qui se trouve dans lunité contextuelle sur le côté.

Cest une très haute résolution et nous nous attendons à ce quil prenne en charge le streaming et linsertion dans des vidéos pour rendre votre capture plus excitante.

Rien na été dit sur les caméras à larrière du téléphone, mais nous ne nous attendons pas à un énorme changement par rapport à larrangement précédemment vu, un appareil photo principal de 64 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 16 mégapixels.

8 boutons virtuels

Le Legion Phone Duel 2 sera fait par les fonctionnalités de jeu quil offre. La version précédente du téléphone avait tout un tas de choses pour booster lexpérience.

Nous navons pas beaucoup entendu parler de ce que vous obtiendrez sur le nouvel appareil, mais lajout du ventilateur de refroidissement à larrière suggère un tout nouveau système de refroidissement pour les débutants et il y a des références à cela sur le site Web chinois.

Au-delà de cela, nous nous attendons à un excellent système de capture pour vous permettre de diffuser en direct votre jeu ou de le capturer à laide de cette caméra frontale dans laquelle vous vous insérez dans le coin, comme vous le pouviez auparavant.

Nous nous attendons également à ce quun mode de jeu hautement personnalisable vous donne le contrôle de votre jeu. Mais tout cela est à confirmer.

Il existe une chronologie des fuites pour le Legion Phone Duel 2 jusquà présent.

Des photos du nouveau Legion Phone Duel apparaissent, montrant le design du nouvel appareil.

La date de lancement du Legion Phone 2 a été confirmée le 8 avril .

Lorganisme de certification chinois répertorie le Legion Phone 2 Pro avec une charge de 130 W.

Un résultat danalyse comparative a révélé quelques détails clés pour le Legion Phone 2.

