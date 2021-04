Événement Legion Phone 2: Comment regarder le lancement en ligne

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lenovo se prépare à lancer son prochain téléphone de jeu, le Legion Phone Duel 2, susceptible de sappeler Legion Phone Pro 2 dans certaines régions.

Le nouveau téléphone devrait bousculer le design, apportant beaucoup de puissance de jeu à des prix abordables.

Lenovo a confirmé que le dévoilement du nouveau téléphone aura lieu le 8 avril 2021 à 12h30 BST. Voici les heures internationales pour votre référence:

San Francisco - 04h30 PDT

New York - 7h30 HAE

Londres - 12h30 BST

Europe centrale - 13h30 CEST

New Delhi - 17h00 IST

Tokyo - 20h30 JST

Sydney - 21h30 AEST

Lenovo a confirmé que lévénement sera retransmis en direct sur YouTube. Vous pouvez le regarder sur la vidéo intégrée ci-dessus.

Grâce à un certain nombre de fuites, nous avons une bonne idée de ce à quoi sattendre du Legion Phone 2. La vidéo de lévénement confirme la dénomination de Legion Phone Duel 2, bien quil puisse y avoir différentes versions et différents noms - nous pensons quil y aura une Légion Phone 2 et un Legion Phone Pro 2, bien que des noms et des versions différents soient apparus dans différentes régions.

Le Royaume-Uni avait auparavant le Legion Phone 2 Duel et nous nous attendions à nouveau à la même chose. Aux États-Unis, il aura probablement le nom Legion Phone Pro 2. Il pourrait y avoir un Legion Phone 2 dentrée de gamme, mais cela pourrait être limité à la Chine uniquement.

Grâce à une fuite danalyse comparative , nous avons vu Qualcomm Snapdragon 888 et 16 Go de RAM alimentant cet appareil, tandis que des images du monde réel montrent un petit ventilateur de refroidissement à larrière du téléphone, ainsi que la conception, qui crée une section centrale à larrière pour le logo de la Légion, le ventilateur et les caméras.

De lavant du téléphone, nous attendons toujours un écran 144Hz de 6,65 pouces avec des haut-parleurs stéréo et une caméra pop-up sur le côté du téléphone.

Il a été suggéré quune charge de 130 W sera incluse pour alimenter cette batterie à deux cellules.

Écrit par Chris Hall.