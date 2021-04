Legion Phone 2 apparaît sur des photos du monde réel montrant un ventilateur de refroidissement arrière

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lenovo a déjà confirmé que le lancement du Legion Phone 2 approche rapidement - il sagira probablement du Legion Phone Pro 2 dans certaines régions et de Legion Phone Duel 2 dans dautres - mais grâce à des images pratiques divulguées, nous avons maintenant un bon regard sur le téléphone.

En tant que téléphone de jeu, il nest pas surprenant de trouver un design exubérant, en sappuyant sur ce que nous avons vu précédemment. Il y a une section au centre de larrière du téléphone où Lenovo met son logo RGB Legion, mais il y a aussi un petit ventilateur ici.

Lune des tendances des téléphones de jeu est davoir le matériel de base au centre du téléphone, divisant la batterie en deux cellules de chaque côté.

Lidée est de pouvoir mieux refroidir le SoC, avec loption daccessoires comme des clips sur les ventilateurs. Ici, cependant, il semble que Lenovo opte pour une option de refroidissement direct.

Encore une fois, nous pouvons voir les caméras centralisées dans cette plate-forme surélevée, tandis que lavant du téléphone montre que Lenovo opte à nouveau pour une caméra selfie contextuelle sur le côté du téléphone.

De lavant, il ressemble beaucoup au modèle précédent, le Legion Phone Duel , avec un front et un menton conçus pour vous donner un endroit où saisir le téléphone lorsque vous jouez en paysage, ainsi que pour prendre en charge les haut-parleurs stéréo.

Le Legion Phone 2 devrait être lancé le 8 avril en Chine, il a été question dune charge de 130 W, avec une alimentation provenant du Snapdragon 888 avec 16 Go de RAM.

On sattend à ce quil y ait un écran AMOLED de 6,65 pouces 144Hz à lavant. Nous nous attendons à ce quun certain nombre de versions différentes du téléphone prennent en charge un certain nombre de prix différents.

Écrit par Chris Hall.