(Pocket-lint) - Le téléphone de jeu original Lenovo Legion - appelé Legion Duel sur le marché européen - semble avoir une suite peu de temps après le lancement de loriginal.

Et le soi-disant Legion Phone Pro 2 pourrait prendre en charge jusquà 130W de charge ultra-rapide. Ce qui est assez insensé. Le modèle dorigine prenait en charge la charge rapide de 90 W car, contrairement à tout autre téléphone à lépoque ou maintenant, il dispose de deux ports de charge USB-C.

Cest pourquoi la charge rapide de 65 W de lappareil de suivi pourrait être doublée à 130 W en conséquence - il sagit de batteries doubles et de câbles doubles. Ce type de vitesse chargerait très probablement le téléphone de zéro à plein en environ 20 minutes.

Cela dit, il y a aussi une rumeur selon laquelle une charge de 200 W pourrait être possible. Si cela était réalisé, le temps de charge serait de lordre de 12 minutes, à titre approximatif.

Ailleurs, le Lenovo Legion 2 Pro serait livré avec un système de refroidissement à double turbo, un processeur Qualcomm Snapdragon 888, 16 Go de RAM, et suivrait probablement les traces de loriginal avec un écran AMOLED de 6,65 pouces - mais peut-être avec un même taux de rafraîchissement plus rapide cette fois-ci? - et caméra frontale montée sur le côté.

Le téléphone de jeu sera certainement adapté au marché chinois, comme dans loriginal, alors attendez-vous à le voir révélé en premier lieu. Mais nous espérons quil sera rapidement semé dans le monde entier car, pour notre argent, Lenovo semble fabriquer le téléphone de jeu le plus intéressant du lot - même un pas au-delà de Black Shark ou d Asus ROG .

Écrit par Mike Lowe.