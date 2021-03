Le prochain téléphone Legion de Lenovo fait surface dans les résultats de lanalyse comparative

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lenovo a lancé le Legion Phone en 2020 et nous savons quune mise à jour est en préparation - mais nous avons maintenant également quelques détails supplémentaires, grâce à un résultat Geekbench.

Le Legion Phone est le téléphone de jeu dédié de Lenovo et cétait un très bon appareil la première fois. Nous avons noté dans notre examen de Legion Phone Duel quil avait du mal avec le logiciel de buggy et quil faisait un peu chaud sous les doigts - mais cétait un bon téléphone pour les jeux.

Il ny a pas trop de détails à glaner dans la liste Geekbench. Il y a un numéro de modèle L70081, mais plus important encore, mention du Snapdragon 888 et de 16 Go de RAM.

Cest totalement attendu dun nouveau téléphone phare axé sur les jeux et une avancée logique pour le téléphone Legion.

Il mentionne également Android 11, qui est très bien accueilli, mais au-delà de cela, il ny a rien dautre à découvrir.

Nous ne savons pas exactement comment Lenovo appellera le prochain appareil, après avoir utilisé le Legion Phone Pro et le Legion Phone Duel sur lédition précédente. Il peut sagir dun 2 Pro ou dun 2 Duel - ou simplement du Legion Phone 2.

Mais nous savons que ce téléphone est en préparation, car il a été taquiné sur Weibo. Peu de choses ont été dites, à part le logo sur un glaçon, suggérant que le refroidissement sera la cible.

Lenovo a réorganisé les composants internes du téléphone Legion, divisant la batterie et plaçant le SoC - système sur puce - au centre du téléphone. Cela a été fait pour plusieurs raisons. Premièrement, diviser la batterie signifiait quelle pouvait offrir une charge de 90 W, tout en signifiant également que le matériel qui produit le plus de chaleur pouvait être placé juste sous des accessoires de refroidissement à clipser.

Fait intéressant, exactement la même approche vient dêtre adoptée par le nouveau ROG Phone 5 .

Nous pouvons voir pourquoi Lenovo pourrait vouloir se concentrer sur le refroidissement pour résoudre ce problème - il semble donc quil puisse répondre aux commentaires sur le périphérique précédent.

On ne sait pas quand il pourrait être lancé, mais étant donné quAsus vient de lancer le nouveau téléphone ROG, nous nous attendons à ce que Lenovo le suive bientôt.

Écrit par Chris Hall.