(Pocket-lint) - Lenovo a annoncé que son puissant téléphone de jeu, le Legion Phone Duel , sera prochainement lancé en Europe (y compris au Royaume-Uni). Le téléphone sera disponible en deux couleurs et deux variantes de mémoire / stockage.

Lappareil sera disponible dans les deux couleurs précédemment annoncées (Vengeance Red et Blazing Blue) et sera livré avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage ou 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Il ne sagit pas non plus de nimporte quelle RAM et stockage, cest la RAM LPDDR5 et le stockage flash UFS 3.1, ce qui en fait le matériel de mémoire le plus rapide actuellement sur le marché pour les smartphones.

Ces deux variantes de stockage coûteront respectivement 799 £ (ou 899 €) et 899 £ (ou 999 €) lors de son lancement prochain en Europe.

De nombreux détails du téléphone sont déjà connus et dévoilés en juillet 2020, et les spécifications sont - très franchement - alléchantes.

À lintérieur, il y a le processeur Snapdragon 865+, mais il est équipé dun refroidissement très efficace pour sassurer quil peut atteindre ses performances maximales pendant de plus longues périodes, tout en maintenant vos jeux mobiles les plus exigeants.

Celui-ci est monté sur le PCB interne, qui est placé au centre du téléphone afin que lorsque vous le tenez en mode paysage, vos mains ne chauffent pas.

Tout dans ce téléphone, à lintérieur comme à lextérieur, est conçu pour être utilisé principalement dans ce mode. La batterie, par exemple, est en fait constituée de deux batteries; une batterie 2500mAh de chaque côté du PCB au milieu.

La caméra selfie pop-up est intégrée sur le côté du téléphone, et il y a également un port USB-C sur le côté, permettant aux utilisateurs de charger et de jouer confortablement avec leur téléphone.

Même linterface du logiciel a été optimisée pour une utilisation en mode paysage dans pratiquement tous les domaines de linterface utilisateur. De plus, il y a léclairage RVB personnalisable à larrière et les boutons dépaule sensibles à la pression sur le côté droit.

Il y a - bien sûr - beaucoup plus sur ce téléphone que vous pouvez lire dans notre fonction dédiée . Vous pourrez acheter le téléphone au Royaume-Uni et en Irlande à partir du 25 octobre.

Écrit par Cam Bunton.