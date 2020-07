Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous savions que le téléphone de jeu Lenovo Legion allait être autre chose. Grâce à de nombreuses taquineries pour le téléphone, nous avions déjà vu que la caméra selfie était conçue pour sortir du côté, afin que vous puissiez discuter et jouer en même temps.

Mais nous ne savions pas jusquoù Lenovo allait aller pour créer le téléphone ultime pour les joueurs. Ce qui distingue ce téléphone, cest quil a été considérablement modifié pour répondre à ceux qui lutiliseront la plupart du temps dans le paysage.

Cela explique non seulement la caméra selfie sur le côté du téléphone, mais le fait que les caméras arrière ne sont pas coincées au bout du téléphone, elles sont vers le centre. Cela signifie que vous nallez pas mettre vos doigts partout sur les verres tout le temps.

Oui, le style exubérant - ainsi que le texte blasonné lisant «élégant à lextérieur» et «sauvage à lintérieur» - confèrent à ce téléphone une certaine individualité et séduisent le type de personnes qui voudraient peut-être avoir des lumières LED colorées à lintérieur de leur PC pour mettre en valeur leur GPU. Bien sûr, il y a aussi un éclairage RVB à larrière de ce téléphone.

En parlant des entrailles, ce téléphone lance le Qualcomm Snapdragon 865 Plus, ce qui en fait lun des téléphones les plus puissants de lannée. Il est soutenu par 12 ou 16 Go de RAM et jusquà 512 Go de stockage.

Il y a un écran AMOLED de 6,65 pouces à lavant qui sen tient à la Full HD +, mais offre également un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un autre clin dœil aux normes de jeu.

Pour alimenter le tout, il y a une capacité de batterie de 5000 mAh, divisée en deux cellules de 2500 mAh et prenant en charge une charge rapide de 90 W. Il existe également deux connexions USB-C et en utilisant les deux, vous pouvez charger complètement le téléphone en 30 minutes. Le fractionnement de la batterie a permis à Lenovo de placer le SoC au centre du téléphone, donc encore une fois, lorsque vous jouez, vous ne saisissez pas non plus la partie la plus chaude du téléphone.

Lidée derrière le port de chargement latéral est que vous pouvez jouer et charger en même temps, sans quune prise ne dépasse au milieu de votre main.

Il y aura un tableau de bord logiciel pour contrôler votre téléphone, vous obtiendrez un enregistrement décran que vous pourrez superposer avec votre tête et votre voix off en même temps, ce qui sera compatible avec les applications de streaming courantes. Il supprimera même larrière-plan pour que vous ayez lair dun pro.

Le téléphone offrira également un son stéréo, deux moteurs de vibration et des déclencheurs à ultrasons virtuels pour vous aider à améliorer vos performances de jeu.

Le Lenovo Legion Duel - appelé Lenovo Legion Pro en Chine - sera lancé en Chine pour la première fois en juillet, mais arrivera ensuite sur dautres marchés asiatiques, latino-américains et européens. Il ny a actuellement aucun projet de sortie aux États-Unis.

Le prix na pas encore été confirmé, mais cela a grimpé en haut de notre liste de souhaits.