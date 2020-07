Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le roi du téléphone de jeu en herbe pourrait également se révéler le plus cher. Le détaillant chinois Jingdong a mis en place une précommande pour le téléphone de jeu Lenovo Legion - et ce nest certainement pas bon marché. Mais combien pouvez-vous espérer payer?

Tout dabord un bref résumé: en février, le téléphone de jeu Legion a été confirmé par Qualcomm, faisant la promotion de sa plate-forme Snapdragon (qui, après une annonce du début juillet, nous savons maintenant quil sagit du 865 Plus ). Des fuites en mars et mai ont également révélé une charge rapide et une caméra contextuelle montée sur le côté .

Téléphone de jeu Lenovo Legion: date de sortie, rumeurs, spécifications et fuites

Jingdong ne montre cependant pas le téléphone de la Légion dans son intégralité. La pré-commande montre un rideau rouge, cachant le produit, mais lorsque vous cliquez dessus, elle révèle une vidéo teaser faisant la promotion de certaines de ses fonctionnalités haut de gamme .

La vidéo continue pour confirmer un affichage du taux de rafraîchissement de 144 Hz, une fonction de charge rapide de 90 W et la date de lancement du 22 juillet.

Pas étonnant, alors, que le prix demandé ne soit pas un petit nombre. Le téléphone de la Légion est coté à 9999 ¥, ce qui équivaut à 1135 £, 1250 € ou 1250 $.

Nous ne soupçonnons pas que toute région en dehors de la Chine verra le téléphone de jeu publié - Lenovo ne livre pas ses téléphones à linternational (au lieu de cela, il utilise son acquisition de Motorola à cette fin).