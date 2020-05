Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

On parle du téléphone de jeu Lenovo Legion depuis quelques mois maintenant, et il semble que nous nous rapprochons maintenant du lancement. Une multitude de spécifications, dimages et de fonctionnalités ont été mises au jour et, ensemble, elles brossent un tableau très fascinant.

Du point de vue du design, le téléphone de jeu Legion va être assez accrocheur. Les images promotionnelles divulguées montrent un appareil avec des motifs imprimés à larrière et une double caméra arrière placée en plein centre du téléphone, probablement pour le garder hors de portée lorsque vous tenez le téléphone à deux mains en mode paysage.

Ce nest pas non plus la seule fonctionnalité optimisée pour une utilisation en paysage. Lune des images divulguées de la vidéo montre clairement une caméra contextuelle pour les selfies qui sort du bord droit du téléphone.

En plus de cela, la vidéo qui a conduit à cette fuite indique prétendument que le téléphone aura une "charge rapide double Type C de 90 W" avec un temps de charge de 0 à 100% de seulement 30 minutes.

Sil est précis, cela en ferait sûrement le téléphone le plus rapide à charger sur la planète, bien que, daprès le texte, il semble que vous devrez le charger à partir de deux connecteurs USB-C séparés pour atteindre cette vitesse.

Comme le ASUS ROG Phone II, cela signifie quil dispose de deux ports de type C: un dans la position habituelle et un autre sur le côté du téléphone.

Pour rendre cette vitesse de charge possible, le téléphone aura également une conception de batterie à deux cellules, similaire au Find X2 Pro d Oppo . Ce sera 2500 mAh x2, ce qui signifie 5000 mAh au total.

Lénorme fuite a été publiée par les gens de chez XDA Developers et indique que le téléphone sera alimenté par le processeur Snapdragon 865 et - comme le OnePlus 8 Pro - comportera une RAM LPDDR5 ultra rapide et un stockage UFS 3.0.

La rumeur dit également quil dispose dun écran de 144 Hz à une résolution FullHD + et dun taux déchantillonnage tactile de 270 Hz pour un contrôle tactile ultra réactif.

Si cela ne suffisait pas, le téléphone Legion dispose également dun puissant système de haut-parleurs stéréo double composé de deux haut-parleurs de 65 mm et dune grande cavité sonore dans le téléphone pour amplifier le son.

Lenovo, bien sûr, nest pas la première entreprise à lancer un «téléphone de jeu». En fait, il sagit dune tendance à la hausse au cours des dernières années. Les fabricants de téléphones chinois comme Xiaomi et ZTE ont rapidement pris le train en marche avec leurs sous-marques Black Shark et Red Magic, et Asus travaillerait sur la troisième génération de son téléphone ROG.

Ces téléphones comportent généralement des composants internes très puissants, avec un refroidissement avancé et - souvent - des manettes de jeu physiques sur lesquelles vous vous enclenchez pour réduire le besoin dutiliser un écran tactile ainsi que des boutons dépaule tactiles personnalisés.

Le téléphone Legion de Lenovo est en train de devenir un peu une bête, et celui qui est clairement conçu pour être utilisé en mode paysage, pas portrait comme la plupart des smartphones non-gaming.