Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les téléphones de jeu continuent dêtre à la hausse. Après de nombreuses taquineries, Lenovo a enfin révélé sa première prise dans cet espace. Son nom? Le Lenovo Legion Phone Duel.

Voici tout ce que vous devez savoir sur lappareil de jeu haut de gamme de Lenovo - qui, en loccurrence, sappelle Lenovo Legion Pro pour le marché chinois (un bien meilleur nom à notre avis).

Logo de la Légion «Y» sur la caméra arrière et pop-up - avec effets déclairage RVB programmables

Accessoires de contrôleur supplémentaires, vendus séparément

Couleurs: Vengeance Red / Blazing Blue

Dimensions: 169,2 x 78,5 x 10 mm

Scanner dempreintes digitales à lécran

Poids: 236 grammes

Il le dit en gros caractères gras à larrière: «Stylish Outside. Savage Inside». Que diriez-vous de cela pour une déclaration dintention?

Ce nest pas très mal cependant: le Legion Phone Duel apporte le logo Legion "Y" à larrière, qui sillumine, entouré dun grand motif en forme de X et de toutes les couleurs arc-en-ciel que vous attendez dun téléphone de jeu extravagant.

Ce nest en aucun cas un petit téléphone non plus, dépassant 10 mm à son point le plus épais et atteignant 236 g.

Pour nous, lune des choses les plus intéressantes à propos de cet appareil est la visualisation complète des accessoires. Cest ce qui en fait un téléphone de jeu pour toutes sortes de titres après tout.

Lenovo parle cependant des boutons intégrés, car il y a «un joystick virtuel et deux boutons de déclenchement à ultrasons» et le téléphone dispose de «moteurs haptiques doubles [pour] fournir un retour réaliste» lorsque vous jouez.

Il y a un réel accent sur son utilisation en paysage, ou "mode horizontal" comme lappelle Lenovo. Ce sera pourquoi il y a une caméra selfie pop-up montée sur le côté, plutôt que dêtre en haut. Cest une première!

Panneau AMOLED de 6,65 pouces

Résolution 2340 x 1080

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Réponse de 240 ms

Quand il sagit de téléphones de jeu, un taux de rafraîchissement rapide est roi. Et le téléphone Legion a ce taux de rafraîchissement important de 144 Hz, correspondant à celui du Red Magic 5G . Cela va au-delà de la bande actuelle de panneaux 90-120 Hz qui entrent sur le marché, ce qui correspond au prochain Asus ROG Phone 3 . Cest ce à quoi les joueurs sattendent.

Cest aussi un grand panneau, à 6,65 pouces sur la diagonale, avec une résolution de 2340 x 1080 - ce qui, bien que élevé, nest pas la résolution de 1440 x 3120 dont on parlait à lorigine. Probablement pour le mieux, pour ne pas détruire la durée de vie de la batterie.

Caméra selfie pop-up positionnée sur le côté

Deux caméras arrière: 64MP et 16MP

Quatre micros antibruit

Plutôt que daller à la mer avec quatre ou cinq caméras arrière, le téléphone de jeu Legion sen tient à deux à larrière: une unité principale de 64 mégapixels (qui utilise quatre pixels en un pour une sortie par défaut de 16 MP), aux côtés dune deuxième unité grand angle de 16 MP.

Mais ce qui est vraiment là-bas, cest cette caméra selfie pop-up qui est positionnée sur le côté du téléphone. Cela a tout de même un sens pour ce quest ce téléphone: le jeu, en mode paysage, afin que vous puissiez avoir un flux en direct de vous-même qui serait approprié pour certains jeux et le streaming. Cest plutôt intelligent - même si ce nest pas pratique pour tous les scénarios.

Ajoutez quatre microphones antibruit et le Legion Phone Duel est bien équipé pour capter la voix du joueur plutôt que son environnement.

Deux batteries de 2500 mAh - 5000 mAh au total, charge rapide de 90 W via double USB-C

Qualcomm Snapdragon 865 Plus, jusquà 16 Go de RAM

Tubes en cuivre pour la dissipation thermique

Double système de refroidissement liquide

Stockage UFS 3.1 de 512 Go

Sous-6 GHz 5G

Haut-parleurs 6 dB

Le Legion Pro est le premier téléphone à être lancé avec la plate-forme Qualcomm Snapdragon 865 Plus . Cest le chipset le plus puissant de 2020, encore une fois une grande déclaration dintention sur la puissance de ce téléphone. Associez-le à 16 Go de RAM en standard (le communiqué de presse dit que 12 Go est la version optionnelle!) Et vous avez une bête de téléphone.

Lorsque vous jouez, vous pourriez demander beaucoup au processeur, ce qui peut causer beaucoup de chaleur. Cest pourquoi le téléphone de jeu Legion est censé être conçu avec le refroidissement à lesprit. Il utilise un double système de refroidissement liquide, des tubes en cuivre pour la dissipation de la chaleur, et divise les batteries et les place à lécart de la carte mère pour aider à prolonger la durée de vie et à maintenir la température basse.

La batterie étant divisée en deux cellules de 2500 mAh, cest pourquoi le Legion Phone Duel peut atteindre une vitesse de charge rapide aussi haut de gamme. Son système de 90 W est lun des plus rapides - Lenovo dit quil peut charger de zéro à 50% en seulement 10 minutes - en utilisant deux bornes USB-C pour recharger lappareil. Cela pourrait même être assez puissant pour garder le téléphone en charge pendant les sessions de jeu.

Faire partie de la plate-forme SD865 + signifie que la 5G est également la norme - disponible ici sous forme sous-6G, offrant «jusquà 2,52 Gb / s» selon Lenovo.

Il y a aussi une chambre acoustique - lun des avantages davoir un appareil aussi épais, supposions-nous - dont les haut-parleurs profitent, pouvant fournir une sortie jusquà 6 dB, ce qui en fait peut-être le téléphone le plus bruyant jamais fabriqué (pas seulement visuellement, mais audible aussi).

Prix: 9999 ¥ en Chine

1135 £ / 1250 € / 1430 $

Alors, quand pouvez-vous obtenir vos mitaines sur lun de ces téléphones de jeu hardcore? Que nous ne savons pas encore.

Étant donné que Lenovo a nommé lappareil Legion Phone Dual pour certains territoires et Legion Phone Pro pour la Chine, suggère cependant quil pourrait sagir dun lancement plus large et rare pour la marque - qui ne commercialise généralement pas de téléphones en dehors du marché Chinease.

En ce qui concerne les prix, un détaillant chinois a révélé le prix demandé prévu de 9999 ¥ - soit 1135 £ / 1250 € / 1430 $ en termes équivalents - quelques jours avant le lancement. Ces étiquettes de prix seront sans aucun doute plus élevées en dehors de la Chine pour diverses raisons fiscales, douanières et dimportation.

Téléphone de jeu Lenovo Legion Duel officiel: Caméra latérale, double USB C

Cette vidéo YouTube montre la caméra contextuelle du téléphone de la Légion.

Jingdong confirme price 9999 prix, charge rapide 90W, écran 144Hz, SD865 Plus et plus .

Lenovo a confirmé que le téléphone Legion sera annoncé en Chine le 22 juillet.

Qualcomm a annoncé un nouveau matériel - le Snapdragon 865 Plus - offrant plus de puissance pour plus dexpériences sur les smartphones. On pense que cela se trouve dans le téléphone Lenovo Legion.

Des images promotionnelles fuites pour le téléphone de jeu Legion révèlent un design étrange et quelques autres détails.

Montrant le téléphone et tous ses accessoires, la première image a fait du téléphone de jeu Legion une perspective plus concrète.

Qualcomm a confirmé un grand nombre de téléphones qui seront alimentés par le Qualcomm Snapdragon 865, y compris le nom du nouveau téléphone de jeu Lenovo Legion.