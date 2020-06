Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les téléphones de jeu continuent de croître, Lenovo devrait dévoiler son téléphone de jeu Legion - cest le titre de travail pour linstant - dans un avenir proche.

La société taquine lappareil pièce par pièce en Chine depuis un certain temps, mais a maintenant donné le feu vert quun événement révélateur de juillet aura lieu. Voici ce que nous savons jusquà présent.

Révélation de juillet 2020

Date de mise en vente à confirmer

Prix inconnu

Lenovo a publié sur Weibo - le site social chinois - une communication officielle pour la date de lancement, disant "juillet". Pas plus que cela: nous ne savons pas encore quel jour ni quelle heure.

Comme il sagit dun téléphone Lenovo, nous ne nous attendons pas à le voir en dehors de la Chine (et peut-être de certains autres territoires limités en Asie). Attendez-vous donc à ce que le matériel promotionnel soit très adapté à ce public, pas à lOccident.

En ce qui concerne les prix, il est également interdit de le faire en ce moment. Cela prendra lévénement de lancement pour nous dire combien de ¥ vous auriez besoin de vous séparer.

Logo Légion "Y" lumineux à larrière

Accessoires de contrôleur supplémentaires

Scanner dempreintes digitales à lécran

Pour nous, lune des choses les plus intéressantes de cet appareil est la visualisation complète des accessoires. Cest ce qui en fait un téléphone de jeu pour toutes sortes de titres. Il y a un boîtier à clipser qui semble fournir des contrôleurs gauche et droit, avec des boutons, des joysticks et un éclairage.

Cependant, le téléphone lui-même semble très axé sur les joueurs. Il est grand, possède des fonctionnalités ciselées de style ordinateur portable de jeu, un logo de la Légion «Y» à larrière qui semble sallumer. Cest un téléphone de jeu de bout en bout.

Panneau OLED de 6,67 pouces

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Réponse de 270 ms

En ce qui concerne les téléphones de jeux, le rafraîchissement rapide est roi. Et lappareil Legion aurait un taux de rafraîchissement de 144 Hz, correspondant à celui du Red Magic 5G . Cela vient juste au-delà de la gamme actuelle de panneaux 90-120 Hz qui entrent sur le marché. Cest ce que les joueurs attendent.

On sattend à ce que le panneau utilisé soit un OLED de 6,67 pouces, donnant une grande échelle et ces riches noirs et couleurs. Cependant, aucun mot sur la résolution pour le moment, et si ce sera une densité ultra-élevée ou plus moyenne pour la durée de vie de la batterie - après tout, peu de jeux fonctionnent à des résolutions extrêmes.

Caméra selfie contextuelle latérale

Deux caméras arrière: 64MP et 16MP

Plutôt que daller trop loin avec quatre ou cinq caméras arrière, le téléphone de jeu Legion sen tient à deux à larrière: pensé pour être une unité principale de 64MP (qui, sans aucun doute, utilisera quatre pixels en un pour une sortie par défaut de 16MP), aux côtés dun 16MP deuxième - que nous pourrions penser est une unité grand angle.

Mais ce qui est vraiment là-bas a été révélé dans la deuxième phase des fuites: oui, une caméra selfie pop-up positionnée sur le côté du téléphone (voir photo ci-dessus). Pourquoi voudrai-tu ceci? Ainsi, lorsque vous tenez le combiné à deux mains, au milieu du jeu, vous pouvez discuter en face à face avec vos amis de jeu. Probablement utile pour le streaming image dans limage - ce qui nest pas encore vraiment une chose sur mobile (cette Légion pourrait être lappareil pour le changer!).

Qualcomm Snapdragon 865+ rumeur

Qualcomm SD865 plus probable

Structure de tour de refroidissement 3D

Cloisons à double caloduc

Batterie 5000mAh

Charge rapide de 90 W

On nous a longtemps dit que cet appareil comportera le chipset Snapdragon 865 de Qualcomm, le standard le plus élevé que nous verrons probablement en 2020. Cela apporte beaucoup de puissance, idéal pour des performances haut de gamme.

Cependant, certaines rumeurs suggèrent quun SD865 + pourrait être présent - cest la prochaine arrivée prévue, conçue pour les appareils de jeu - mais avec cela même pas annoncé par Qualcomm, nous doutons que cela soit probable.

Quel que soit le cas, demander beaucoup au processeur supérieur peut provoquer beaucoup de chaleur. Cest pourquoi le téléphone de jeu Legion aurait une structure interne de "tour de refroidissement" avec des "doubles partitions de caloducs" pour attirer la chaleur loin du processeur, la disperser, la refroidir le mieux possible et permettre aux vitesses haut de gamme dêtre entretenu.

Ailleurs, attendez-vous à une grande capacité de batterie (5 000 mAh) avec une charge rapide à 90 W - plus rapide que prévu à lorigine. Cela pourrait même être assez puissant pour garder le téléphone en charge pendant les sessions de jeu.

Présentant le téléphone et tous ses accessoires, la première image a fait du téléphone de jeu Legion une perspective plus concrète.