Le Leitz Phone 2 est un beau téléphone qui offre un appareil photo impressionnant, mais vous ne devriez pas l'acheter. Achetez plutôt le Sharp Aquos R7.

Tout d'abord, commençons par les bonnes choses. Le Leitz Phone 2 est un téléphone construit par Sharp pour le fabricant d'appareils photo Leica. Il est équipé d'une puce Snapdragon 8 Gen 1, d'un écran OLED de 6,6 pouces, d'une grande batterie de 5 000 mAh et d'un énorme appareil photo arrière qui, selon Leica, est le "plus grand capteur jamais installé sur un smartphone". Il est également livré avec un capuchon anti-poussière pour cet objectif, aussi. Leica tient à souligner que les photos prises avec ses appareils - et ses téléphones - ont une certaine apparence qui les rend "incomparables". Voilà qui est dit.

Oh, et il est plutôt beau. Mais il est cher et se vend 225 360 yens (environ 1 588 $). Ce sera le cas lorsqu'il sera mis en vente exclusivement par SoftBank le 18 novembre. Il est donc fort probable que vous ne puissiez pas l'acheter de toute façon.

Le vrai problème est l'éléphant dans la pièce - le Sharp Aquos R7 sur lequel le Leitz Phone 2 est basé. Et il est disponible pour environ 200 dollars de moins.

Vous n'aurez pas la marque Leica, bien sûr. Vous n'aurez pas non plus les widgets spécifiques à Leica qui montrent les images prises par les propriétaires de Leica et la date de l'heure d'or. Mais si rien de tout cela n'est important pour vous, le Sharp est probablement le meilleur achat.

Mais si vous avez lu jusqu'ici les détails d'un téléphone Leica, vous êtes probablement déjà à la recherche d'un moyen de passer commande de votre propre téléphone.

Il a l' air bien.