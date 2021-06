Leica vient dannoncer son propre téléphone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Leica est lun des noms les plus célèbres de la photographie, et son logo à point rouge est aussi reconnaissable que les symboles dans ce domaine, synonyme à la fois de qualité et de prix. Il est également de plus en plus ouvert aux partenariats avec les fabricants de smartphones ces dernières années.

Cela a vu sa technologie apparaître dans les modèles haut de gamme de Huawei en particulier ces derniers temps, conférant un certain prestige à ses côtelettes de photographie. Les choses ont pris une tournure intéressante maintenant, cependant, sous la forme dun combiné nouvellement annoncé et exclusif au Japon.

Le Leica Leitz 1 est un téléphone qui se présente comme 100 % Leica, la marque devant et au centre plutôt que de se cacher quelque part en arrière-plan. Sans surprise, cela signifie une configuration de caméra superbe, dotée dun capteur 20MP dun pouce aux côtés dun objectif ultra-large af/1.9 pour ces prises de vue plus larges.

Le premier dentre eux est le plus gros capteur quun téléphone puisse obtenir en ce moment, donc les résultats sont susceptibles dêtre impressionnants. Loin de la caméra, cependant, les choses deviennent un peu intéressantes. La conception et les spécifications de ce téléphone sont littéralement identiques à celles du Sharp Aquos R6, un peu plus ancien, et le module de lappareil photo a peut-être été repensé, mais comporte également les mêmes composants.

Tout comme lAquos R6, vous obtiendrez un bel écran OLED 120 Hz, bien quil ne soit pas doté dun capuchon dobjectif Leica attrayant, quelque chose qui vous démarquera à nouveau dans le monde de la photographie par téléphone. Donc, celui-ci pourrait être plus sur la marque quautre chose, mais si vous êtes un fan de Leica, cela pourrait être plus que suffisant pour vous.

Le prix auquel il est attaché, à 187 920 yens (1 250 £ ou 1700 $) est également un défi, mais comme nous lavons mentionné, il est légèrement comparable au cours du matériel Leica.

Écrit par Max Freeman-Mills.