Le Mate X3 de Huawei pourrait être un retour à la forme et pourrait être lancé prochainement.

(Pocket-lint) - Le prochain téléphone pliable à venir de Huawei pourrait être un appareil phare, offrant un écran interne et plus - et il pourrait arriver bientôt, aussi.

Le plus récent téléphone pliable de Huawei était le Mate Xs 2, avec un écran à l'extérieur plutôt que la configuration interne habituelle. Cela donnait un look intéressant, mais certains s'inquiétaient de savoir si cet écran pouvait être endommagé. Le prochain appareil pliable de Huawei devrait revenir au modèle Mate X2, et une nouvelle rumeur affirme qu'il arrivera plus tôt que prévu.

Le compte Weibo de Wangzai Knows Everything affirme que l'appareil sera similaire au Galaxy Z Fold 4, ce qui signifie qu'il se pliera également avec l'écran à l'intérieur - sans doute avec un plus petit à l'extérieur, aussi. De plus, le même divulgateur affirme que la tablette est maintenant au stade de la production de masse, ce qui signifie qu'elle est prototypée et prête pour la production.

À cette fin, on pense que le prototype actuel est remis à d'autres départements de Huawei, ce qui suggère qu'une annonce officielle ne devrait pas tarder.

Pour ce qui est de l'intérieur, on pense qu'une version exclusivement 4G du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm sera utilisée. Bien que cela puisse perdre la connectivité 5G, nous nous attendons toujours à ce qu'il soit beau et rapide.

Toujours est-il que si le Hauwei Mate X3 va être lancé prochainement, nous ne savons toujours pas exactement dans combien de temps cela pourrait être. Il est temps de garder les oreilles au sol et de croiser les doigts si vous êtes un fan des téléphones pliables.

Écrit par Oliver Haslam.