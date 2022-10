Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Huawei a confirmé qu'une nouvelle version de son Huawei P50 Pocket arrive en Chine, et qu'elle sera annoncée très bientôt.

La suite du P50 Pocket original, nous avions déjà entendu dire que Huawei travaillait sur quelque chose de nouveau, mais nous ne savions pas grand chose à ce sujet. En réalité, nous n'en savons pas beaucoup maintenant, mais nous savons comment il s'appellera et quand il sera officiellement dévoilé.

Nous connaissons également quelques couleurs.

Tout d'abord, Huawei l'appelle le P50 Pocket S, ce qui n'est pas sans rappeler le nom de l'appareil. Nous savons également que Huawei a l'intention de l'annoncer le 2 novembre 2022 sur son marché d'origine, la Chine. En ce qui concerne les couleurs, il semblerait que nous ayons le choix entre six couleurs : noir, bleu, rose, blanc, vert et jaune. C'est beaucoup, et il est juste de dire que la plupart des gens devraient être en mesure de trouver un à leur goût.

Comme mentionné, il n'y a pas beaucoup de choses que nous savons à propos de cette chose, mais les rumeurs le font venir avec un écran OLED 120Hz pliable à l'intérieur et sans écran secondaire du tout. Nous nous attendons également à ce que ce soit un appareil pliable abordable, étant donné la puce Qualcomm Snapdragon SD778G qui, selon les rumeurs, alimentera cet appareil. Par conséquent, les rumeurs d'un prix de départ de 4 999 yuans (environ 689 $) ne sont peut-être pas si éloignées de la réalité.

Écrit par Oliver Haslam.