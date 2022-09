Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après avoir déjà lancé le téléphone en Chine, Huawei a maintenant annoncé que son dernier flagship ultra premium - le Mate 50 Pro - arrivera en Europe et sur d'autres marchés mondiaux.

La grande différence avec la version lancée en Chine est que la version mondiale - premièrement - ne prend pas en charge la fonction de connexion par satellite et - deuxièmement - exécute EMUI 13 basé sur l'Android open source, et non HarmonyOS.

En ce qui concerne le design, il y a une unité de caméra ronde et proéminente à l'arrière, et elle est chargée de certaines capacités de haut niveau, ce qui pourrait tenter les photographes.

L'appareil photo principal est ce que Huawei appelle un "Ultra Aperture Camera", doté d'un capteur RYYB de 50 mégapixels, d'une stabilisation optique de l'image et de la possibilité de modifier manuellement l'ouverture entre f/1,4 et f/4,0, afin de contrôler la capture de la lumière et la profondeur de champ.

Il est rejoint par une caméra ultra-large de 13 mégapixels qui fait également office de caméra macro, puis par une caméra à zoom téléobjectif périscopique avec un zoom optique de 3,5x et un zoom numérique/hybride pouvant atteindre 100x.

L'appareil est également doté d'une multitude de capteurs supplémentaires, comme le capteur multi-spectre qui permet de voir des fréquences de lumière supplémentaires non perçues par l'œil humain, puis un capteur de lumière de proximité et un capteur laser autofocus, pour une mise au point plus rapide et plus précise.

Huawei affirme qu'il s'agit également de son smartphone le plus durable à ce jour, grâce à un matériau appelé "Kunlun Glass" qui rend le téléphone plus résistant aux chutes que les modèles précédents. De plus, il résiste à l'eau et à la poussière selon la norme IP68.

Les modèles en verre sont étanches jusqu'à deux mètres, tandis que la version en cuir végétalien est encore plus résistante à l'eau et peut résister jusqu'à 6 mètres.

Parmi les autres caractéristiques, citons une batterie de 4700mAh prenant en charge la technologie de charge rapide SuperCharge de 66W et la charge sans fil de 50W de Huawei. Il est alimenté par la dernière plateforme Snapdragon 8+ Gen 1, garantissant des performances ultra-rapides, avec soit 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, soit 8 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Les spécifications d'affichage sont tout aussi impressionnantes. Il dispose d'un OLED de 6,74 pouces avec des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, la prise en charge de plus d'un milliard de couleurs et une résolution de 2616 par 1212 pixels.

Cet écran comporte une encoche en haut - une rareté en 2022 - et pour une bonne raison : il contient un système de déverrouillage facial à détection de profondeur 3D, similaire à la fonction FaceID de l'iPhone.

Comme toujours avec les récents téléphones Huawei, les appareils sont livrés sans prise en charge de la 5G et ne disposent pas de Google Play Services. Cependant, vous trouverez peut-être qu'avec l'AppGallery et Petal Search, vous pouvez mettre la main sur vos applications les plus utilisées d'une autre manière, si vous êtes prêt à contourner la façon moins intuitive de les obtenir.

Avec un prix fixé à 1299 € pour les modèles noir et argent, et 1399 € pour l'option cuir végétalien, c'est beaucoup d'argent à mettre pour le téléphone avec ces limitations. Mais Huawei espère que sa liste impressionnante de spécifications phares séduira les acheteurs.

Écrit par Cam Bunton.