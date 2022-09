Le Huawei Mate 50 prend en charge la messagerie par satellite, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour les smartphones.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le lancement du Huawei Mate 50 risque de ne pas intéresser le client type des smartphones en dehors de la Chine. Depuis que la société a été victime de sanctions américaines et qu'elle n'a pas pu utiliser Android de Google, l'appétit pour ces téléphones a diminué en dehors du pays.

Mais il y a un détail notable dans le lancement de ce téléphone : il prend en charge la messagerie par satellite. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Apple offrirait une sorte de connectivité satellite sur l'iPhone 14, mais il semble que Huawei ait voulu devancer Apple.

La famille Huawei Mate 50 a toujours été synonyme d'innovation, le deuxième téléphone phare de Huawei de l'année derrière les appareils Huawei P - et 2022 n'est pas différent.

Les gros titres pourraient se laisser prendre au fait que le Mate 50 Pro propose un appareil photo à ouverture variable - et non pas une solution logicielle comme le proposent la plupart des téléphones, mais en utilisant un obturateur physique avec des lames.

Il offre également une étanchéité à la norme IP68, est protégé par du Kunlun Glass sur l'écran OLED de 6,74 pouces - et il y a une gamme de couleurs, y compris un cuir orange tentant.

Ce qui est plus intéressant, c'est que Huawei utilise le Snapdragon 8+ Gen 1 dans ces téléphones, plutôt que son propre matériel Kirin. Il n'y a aucune mention des spécifications de l'antenne (qui devrait vraisemblablement être adaptée à la communication par satellite), mais cela nous laisse penser que le matériel de Qualcomm prendra en charge cette technologie. Il convient de noter qu'il s'agit uniquement de la 4G - il n'y a pas de 5G proposée.

En ce qui concerne les détails de la messagerie par satellite, Huawei affirme qu'elle fonctionne sur le réseau chinois Beidou et il semble qu'elle ne soit disponible que sur la version chinoise du téléphone - ce qui est logique étant donné qu'elle se connecte à un réseau satellitaire chinois avec une couverture principalement dans la région de la Chine.

Pour l'instant, il ne propose que la messagerie et - attendez de voir - les petits caractères sur le site Web chinois de Huawei suggèrent qu'il ne prendrait en charge que l'envoi de messages, et non leur réception.

Quoi qu'il en soit, retenez cette date et ce téléphone - car il semble être le premier smartphone grand public offrant une messagerie par satellite, mais ce ne sera certainement pas le dernier.

Si vous êtes intéressé par le Huawei Mate 50 pour l'interface utilisateur EMUI 13, l'appareil photo à ouverture ultra de 50 mégapixels (f/1,4-f/4,0), l'ultra-large de 13 mégapixels et le téléobjectif de 64 mégapixels, alors il sera disponible dans certaines régions, mais il n'y a pas encore de mot sur le prix ou la date.

Écrit par Chris Hall.