Huawei Nova 10 et 10 Pro lancés en Europe

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après avoir annoncé la dernière série de Nova 10 en Chine, Huawei a maintenant lancé les Nova 10 et 10 Pro en Europe, apportant ses téléphones "chics" à la mode aux marchés occidentaux.

En mettant l'accent sur le design, Huawei a conçu les nouveaux modèles Nova pour qu'ils soient minces et accrocheurs, le Nova 10 étant le plus mince des deux avec seulement 6,88 mm et un poids de moins de 170 grammes.

Les deux téléphones partagent un design et des spécifications similaires, avec les finitions Golden Black et Starry Silver disponibles sur les deux modèles. La première est une finition matte pailletée et douce, tandis que le modèle noir offre un design plus brillant.

Du point de vue des caractéristiques, la seule chose qui se démarque vraiment est l'appareil photo frontal. Les deux modèles sont dotés d'une caméra selfie ultra-large de 60 mégapixels intégrée à l'écran, mais la version "Pro" dispose également d'un second objectif zoom portrait, ce qui permet d'obtenir une large gamme de longueurs focales à partir du système frontal.

L'appareil photo de 60 mégapixels utilise ce que l'on appelle un " autofocus à détection de phase quadruple " qui garantit essentiellement que l'image reste claire et nette lorsque vous déplacez l'appareil.

Avec le modèle Pro, le système à double caméra vous permettra également d'enregistrer des vidéos à partir des deux caméras en même temps, vous donnant la possibilité d'enregistrer et de partager une vidéo avec un plan large et un plan rapproché simultanément.

Cette fonctionnalité s'adresse clairement aux créateurs de contenu, c'est-à-dire à ceux qui partagent des conseils de maquillage ou autres sur les médias sociaux. Avec cela, et une fonction qui permet de passer rapidement de la mise au point sur le produit à la mise au point sur la personne, l'appareil est prêt pour les démonstrations de produits en vidéo également.

En ce qui concerne l'appareil photo arrière, les deux téléphones sont dotés du même système à trois caméras, avec en tête le capteur RYYB de 50 mégapixels qui équipe le P50 Pro. Il est rejoint par un capteur ultra-large (avec macro) et un capteur de profondeur de portrait.

Les deux appareils disposent également du même écran OLED d'une résolution de 2652 x 1200, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120hz, une profondeur de couleur de 10 bits et un échantillonnage tactile de 300hz. Il y a une légère différence de taille entre les deux modèles, le Pro mesurant 6,78 pouces en diagonale, et le Nova 10 ordinaire mesurant 6,67 pouces.

Les deux téléphones partagent également le même processeur Snapdragon 778 4G.

Il y a cependant une différence dans la capacité de la batterie et les spécifications de charge, le modèle Pro offrant une batterie de 4500mAh avec un support SuperCharge de 100W. Cela permet de faire le plein d'énergie en 20 minutes environ.

Le modèle 10 normal - naturellement en raison de sa taille - dispose d'une batterie plus petite de 4000mAh qui a 66W SuperCharge et peut se recharger complètement en environ 38 minutes.

Comme tous les téléphones Huawei de ces trois dernières années, ces deux appareils fonctionnent sous EMUI sans les Play Services de Google.

Écrit par Cam Bunton.