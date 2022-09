Un nouveau Huawei P50 Pocket pourrait bien voir le jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il n'y a pas si longtemps que Huawei a lancé son élégant téléphone à clapet pliable, le P50 Pocket, mais le temps n'attend personne dans le monde des smartphones.

Maintenant, il semble que Huawei pourrait préparer un appareil de suivi avec des composants améliorés, grâce à un résultat de certification repéré par Android Headlines.

La certification TENAA est un moyen classique pour les téléphones qui vont finalement sortir en Chine d'être divulgués, et c'est ce qui s'est passé ici, avec des images de l'appareil rendant presque certain qu'il s'agit d'un suivi P50 Pocket.

Les photos sont intéressantes, cependant - elles montrent un design très différent par rapport à la finition métallique brillante du dernier téléphone. Celui-ci est beaucoup plus proche du Galaxy Flip 4 de Samsung, avec un look bicolore.

La partie inférieure pourrait également être en cuir, ce qui en ferait un téléphone à la sensation assez unique dans la main, à plusieurs niveaux, si c'est le cas.

La seule spécification réelle mentionnée dans la certification est la taille de la batterie du téléphone, qui a été légèrement augmentée à 4 260 mAh, ce qui semble être un ajout bienvenu dans tous les cas.

Nous avons aimé le P50 Pocket lorsque nous l'avons testé plus tôt cette année, même si l'absence de services Google Play est évidemment toujours un problème majeur, et le prix est assez extrême - si Huawei peut faire quelque chose au sujet de ce dernier, il pourrait bien commencer à rivaliser plus équitablement avec Samsung sur le front des téléphones pliants.

Écrit par Max Freeman-Mills.