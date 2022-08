Lancement de la série Huawei Mate 50 le 6 septembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Huawei est prêt à présenter sa prochaine série de téléphones phares lors d'un événement de lancement en septembre ; la société a annoncé sur la plateforme de médias sociaux chinoise, Weibo.

La série Huawei Mate 50 - qui devrait inclure le Mate 50 Pro - sera dévoilée lors d'un événement le 6 septembre.

-

Huawei a partagé une affiche de lancement montrant un grand anneau métallique texturé placé dans une scène de coucher de soleil en montagne. Cela pourrait, peut-être, être un teaser pour le design de l'unité de caméra. Il correspond en tout cas à ce que les récentes fuites ont indiqué.

La série Mate précédente - le Mate 40 Pro en particulier - présentait également un grand anneau unique et emblématique à l'arrière qui abritait les caméras.

Bien qu'elle continue de se battre sur le marché des smartphones malgré le fait qu'elle ait perdu l'accès à un certain nombre de partenaires clés dans ce domaine - notamment Google - la société produit toujours des appareils aux qualités matérielles incontestables. Nous nous attendons à ce que les téléphones soient dotés de caméras et d'écrans très solides, comme d'habitude.

La fuite des spécifications suggère que nous verrons un appareil photo primaire de 50 mégapixels avec une double ouverture, similaire à ce que Samsung a essayé dans le passé. On dit qu'il sera rejoint par un zoom téléobjectif et une caméra ultra-large. On prétend également que nous verrons de grands écrans capables de taux de rafraîchissement adaptatifs de 120 Hz.

Les premières rumeurs suggéraient que le Mate 50 Pro serait doté d'une énorme batterie, mais la fuite susmentionnée suggère que nous allons voir des capacités assez standard de 4500mAh et 4400mAh sur les modèles Pro et Mate 50 ordinaire respectivement.

La rumeur dit également que nous verrons une recharge filaire de 66W et un support pour la recharge sans fil.

Les Mate 50 Pro et Mate 50 sont censés être lancés aux côtés d'un modèle Porsche Design " RS " avec un dos en céramique, ainsi que d'un Mate 50E plus abordable.

C'est la semaine de la sécurité domestique sur Pocket-lint Par Britta O'Boyle · 8 Août 2022 C'est la semaine de la sécurité domestique toute cette semaine sur Pocket-lint. Voici ce qui vous attend.

Il reste à savoir si nous verrons ou non l'un de ces téléphones en dehors de la Chine. Huawei - comme beaucoup de fabricants de smartphones chinois ces derniers temps - a tendance à lancer des produits dans son pays d'origine d'abord, avant de se développer pour atteindre d'autres marchés mondiaux.

Écrit par Cam Bunton.