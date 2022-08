Le Huawei Mate X3 pourrait être lancé en décembre 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - De nouveaux rapports suggèrent que le smartphone pliable Huawei Mate X3 pourrait être lancé en décembre de cette année.

La nouvelle provient d'un éminent blogueur chinois qui porte le nom d'utilisateur Weibo Wangzai Baishitong.

-

Selon l'informateur, Huawei lancera deux appareils à la fin de l'année, l'autre étant le Freebuds 5.

Il est dit que le Mate X3 aura un prix plus bas que son prédécesseur, tout en étant plus fin et plus léger. Il devrait également présenter une meilleure durabilité et une meilleure résistance aux chutes.

Grâce à une charnière nouvelle et améliorée, nous nous attendons à un écran quasi irréprochable, ce que nous aimerions que ce soit le cas avec les derniers foldables de Samsung.

Bizarrement, des rapports suggèrent que le Mate X3 n'aura pas de support 5G, ce qui serait très surprenant pour un appareil de niveau phare.

C'est la semaine de la sécurité domestique sur Pocket-lint Par Britta O'Boyle · 8 Août 2022 C'est la semaine de la sécurité domestique toute cette semaine sur Pocket-lint. Voici ce qui vous attend.

Puisque le Mate X2 avait une connectivité 5G, nous supposons qu'il s'agit d'une sorte d'erreur, mais nous verrons le moment venu.

Le design du Huawei Mate X2 nous a impressionnés l'année dernière, mais il n'a pas eu de véritable sortie européenne.

Cela signifie que nous ne retenons pas notre souffle pour la disponibilité mondiale du X3, non plus, bien que nous aimerions le voir.

Quoi qu'il en soit, nous savons qu'il ne disposera pas des services Google Play, et cela risque d'être un obstacle pour la majorité d'entre nous.

Écrit par Luke Baker.