Huawei P50 Pro et P50 Pocket lancés à l'international

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ayant déjà présenté les appareils lors de lancements locaux dans son pays d'origine, Huawei déploie enfin les téléphones de la série P50 à l'international. Plus précisément, il rend le P50 Pro et son premier clapet pliable, le P50 Pocket, disponibles en Europe.

Comme on peut s'y attendre d'une gamme de téléphones haut de gamme Huawei, ils sont livrés avec des étiquettes de prix haut de gamme. Sur le continent, le P50 Pro coûte un beau 1199 €, là où le P50 Pocket standard est à 1299 € et l'édition Premium du P50 Pocket : 1599 €.

Tous les autres détails des téléphones ont à peu près tous déjà été annoncés, les deux appareils étant très bien placés dans la catégorie « phare » des téléphones.

Le P50 Pro - annoncé pour la première fois à l'été 2021 - est un smartphone classique ultra-premium avec un grand écran OLED de 6,6 pouces avec des taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une résolution de 2700 x 1228 pixels.

Il est alimenté par le processeur Snapdragon 888 , est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il y a aussi une batterie de 4360 mAh avec des capacités de SuperCharge filaire de 66 W et une SuperCharge sans fil rapide de 50 W.

C'est dans le département de l'appareil photo que le téléphone cherche à se démarquer, avec un système à quatre caméras qui comprend deux objectifs principaux (une couleur, un mono), un appareil photo ultra large et un appareil photo à zoom téléobjectif de type périscope avec zoom optique jusqu'à 10x.

Quant au P50 Pocket, cette annonce est plus récente et voit Huawei rejoindre Samsung et Motorola pour proposer un smartphone pliable de style clamshell. L'accent est mis sur le style et le design, ce que l'on voit le plus évidemment dans l'édition Premium dorée avec ses rayures en forme d'éventail sur le corps.

Il dispose d'un écran de couverture rond à l'avant pour faire clignoter les notifications et servir de miroir pour les selfies lorsque vous souhaitez prendre un selfie avec les caméras principales.

L'écran à l'intérieur mesure 6,9 pouces, offre des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et une résolution de 2700 x 1228. Comme le P50 Pro, il est alimenté par le processeur Snapdragon 888 et est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en standard. Cependant, le modèle Premium Gold est livré avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Il dispose d'un système de triple caméra composé d'une caméra principale, d'une caméra ultra large et d'une caméra ultra-spectre qui capture les couleurs et la lumière invisibles à l'œil humain, et a permis à Huawei de permettre un effet photo amusant de type néon.

Les deux téléphones exécutent EMUI 12 et - comme c'est le cas depuis quelques années maintenant - ne sont pas livrés avec les services Google Play. Cela signifie que vous devrez vérifier et vous assurer que vous pourrez utiliser les applications sur lesquelles vous comptez avant de décider si vous souhaitez cracher ces prix premium pour ces deux téléphones.

Écrit par Cam Bunton.