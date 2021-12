Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei a dévoilé sa dernière création, le P50 Pocket, qui reprend certaines des fonctionnalités du Huawei P50 précédemment annoncé, et le met dans un format pliable.

Contrairement aux efforts précédents de Huawei, cependant, ce téléphone pliable particulier est de style flip ou à clapet, plutôt que de style livre, ce qui le rend similaire à l'approche du Galaxy Z Flip.

Bien que l'idée soit similaire à la gamme Flip de Samsung, l'exécution est différente et la première différence est évidente à partir de la couverture.

Comme le design du P50 ordinaire, il y a deux cercles distincts sur la couverture. L'un d'eux abrite le système de caméra, l'autre est un écran de couverture complètement rond qui affiche l'heure, les notifications, etc. Il est sensible au toucher et peut également être utilisé comme miroir à selfie.

Meilleures offres de téléphonie Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia et plus Par Chris Hall · 23 Décembre 2021

L'autre distinction claire est que le téléphone de Huawei a un extérieur à motifs ; le modèle blanc standard avec un motif de losanges répété et le modèle haut de gamme en or avec des rayures de tigre. Bien sûr, il existe également un modèle noir/gris plus sobre et sans motif.

Chacun des coloris présente un cadre en aluminium assorti autour de l'extérieur, les modèles or et blanc présentant des bords polis et le modèle noir présentant un gris plus mat.

Comme pour tout pliable, l'affichage principal à l'intérieur est flexible. Il s'agit d'un panneau flexible 21:9 de 6,9 pouces avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des animations et un défilement super fluides. De plus, avec une densité de pixels de 442 ppi, il sera également suffisamment net.

Les autres spécifications incluent le processeur Snapdragon 888 4G à l'intérieur, ainsi qu'une batterie de 4000 mAh qui peut se recharger rapidement grâce à un adaptateur 40W Huawei SuperCharge.

Quant au système de caméra, c'est assez intrigant. Il comprend un appareil photo principal de 40 mégapixels, un ultra-large de 13 mégapixels et ce que Huawei appelle un appareil photo hyperspectral de 32 mégapixels. On dit que cet appareil photo est capable de capturer plus de couleurs et de voir des détails invisibles à l'œil humain.

Le Huawei P50 Pocket sera initialement lancé en Chine, sans aucun mot officiel indiquant s'il sera ou non disponible sur les marchés occidentaux.