Huawei P50 Pocket pliable fuite dans des images en direct

(Pocket-lint) - Suite à lannonce par Huawei de son intention de lancer un nouveau téléphone - appelé P50 Pocket - la semaine prochaine, des images en direct dune séance photo ont été publiées, montrant lappareil sous presque tous les angles.

Comme nous le soupçonnions daprès les teasers déjà montrés, les images montrent un téléphone à clapet à clapet, similaire en théorie au Galaxy Z Flip . En regardant le style, cependant, il est peu probable que vous le confondiez avec le téléphone flexible de Samsung.

Contrairement au téléphone dans le teaser, les images publiées montrent un appareil entièrement doré avec une finition à motifs différente à lextérieur. Plutôt quun motif en losange sur le modèle blanc/argent, celui-ci a un effet déventail ondulé.

Plus important encore, nous avons un aperçu de la manière dont Huawei a lintention de mettre en œuvre lécran de couverture et lunité de caméra. Au départ, les premiers teasers nindiquaient pas clairement si le téléphone avait même un écran à lextérieur.

Dans les images les plus récentes, nous voyons deux grands cercles sur la couverture avant : lun avec un écran complètement rond (comme une montre connectée) et lautre avec ce qui ressemble à trois objectifs dappareil photo et un flash LED.

Le petit écran rond présente lheure et la date et est utilisé comme écran pour cadrer les selfies à laide des caméras principales.

Les images – publiées à lorigine par Harpers Bazaar via son compte de médias sociaux chinois sur Weibo – ne nous donnent malheureusement pas un aperçu de lécran à lintérieur.

Bien quil ne soit pas particulièrement essayé de garder le secret avant le lancement, Huawei révélera tous les détails actuellement inconnus lors dun événement de lancement le 23 décembre. Donc, si vous pouvez vous éloigner de la télévision de Noël, cela vaut peut-être la peine de vous connecter pour voir le lancement du P50 en temps réel.