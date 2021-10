Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei a annoncé le lancement du Nova 9 en Europe, mettant ainsi fin à une période de calme dans la région, nayant sorti le Mate 40 Pro ici quau cours des 12 derniers mois.

Cest le dernier dune longue lignée de téléphones de marque Nova et se trouve juste en dessous de ses téléphones phares Mate et P-series , et il sappelle Nova 9.

Le téléphone – précédemment annoncé en Chine – possède un certain nombre de fonctionnalités que vous associez généralement aux téléphones phares, mais est alimenté par un processeur 4G Snapdragon 778, ce qui en fait quelque part près du haut de gamme du marché de milieu de gamme.

Du point de vue du design, il imite quelque peu le Huawei P50 avec une grande saillie de caméra en forme de pilule qui comporte un anneau accrocheur autour de la caméra principale.

Cet appareil photo principal est doté dun énorme capteur RYYB de 50 mégapixels et dun appareil photo ultra-large de 9 MP comme acolyte, ainsi que de capteurs de profondeur et de macro.

Le téléphone est incroyablement élégant avec seulement 7,77 mm dépaisseur et un poids de 175 grammes, avec une finition Starry Flash à larrière qui combine en quelque sorte des éléments brillants et réfléchissants dans une finition mate.

À lavant, vous trouverez un grand écran OLED de 6,57 pouces offrant des performances de niveau phare. Cest-à-dire quil est capable de couleur 10 bits avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge HDR10. Il dispose également dun échantillonnage tactile de 300 Hz, pour le rendre vraiment réactif.

En haut, la surface de lécran est perforée par un seul appareil photo perforé de 32 mégapixels qui peut filmer des vidéos 4K et permet des autoportraits bokeh.

Quant à la batterie, il sagit dune cellule dune capacité de 4 300 mAh qui est également capable de charger rapidement. Avec la SuperCharge 66 W de Huawei, vous pourrez la recharger complètement en seulement 38 minutes.

Comme la plupart des téléphones Huawei modernes, il exécute une version dEMUI sans Google. Plus précisément, il sagit dEMUI 12 construit sur HarmonyOS.