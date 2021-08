Huawei obtient la certification pour un chargeur de téléphone 100W

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei nest pas étranger à la concurrence, et il semble quil va bientôt rejoindre le club de charge 100W (qui ne compte que quelques membres à ce stade).

Il vient dobtenir une certification en Chine pour un nouveau chargeur de 100 W pour ses téléphones ou dautres appareils, confirmant quil fonctionne probablement sur un appareil qui peut tirer parti de cette puissance brute.

Après tout, malgré le dévoilement récent des P50 et P50 Pro , aucun des smartphones ne peut gérer une charge de 100 W, ce qui nest pas une critique. Honor se démarque comme ayant franchi ce rubicon, avec son propre 50 Pro réussissant à apprivoiser la puissance.

Une interprétation possible est que Huawei conserve un modèle 50 Pro+ de ses derniers téléphones, un modèle qui pourrait contenir quelques fonctionnalités encore plus avancées, y compris la charge astronomique. Nous devrons attendre den savoir plus de Huawei pour une confirmation officielle, voire quoi que ce soit dofficiel.

Étant donné que la charge rapide de 65 W a été la limite de Huwaei jusquà présent, il sagit dune étape logique, bien quelle soit également assez importante. Pourtant, il ny a pas de mal à utiliser un chargeur puissant, à condition quil soit suffisamment intelligent pour ne pas faire frire les appareils de faible puissance.