Lancement officiel de la série Huawei P50 en Chine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei a annoncé les Huawei P50 et P50 Pro lors dun événement en Chine, déclenchant son dernier smartphone phare dans le monde.

Avant le lancement, nous avions vu ce grand réseau de caméras à larrière du téléphone et maintenant cela a été entièrement révélé, avec deux grandes ouvertures contenant un réseau dobjectifs, de capteurs et de flashs.

Cest ce qui va vraiment se démarquer sur ce téléphone, car les gros appareils photo sont là pour rester. Huawei veut améliorer lexpérience de lappareil photo avec ce quil appelle Huawei XD Optics, ainsi que le moteur dimage XD Fusion Pro, qui fait plus pour vous apporter des couleurs fidèles à la vie, restaurer les détails perdus et vous donner de meilleurs résultats.

Tenons-nous en aux caméras, rappelons que Huawei a équipé le P50 Pro. Il y a un appareil photo principal de 50 mégapixels, f/1.8 avec OIS, pris en charge par un appareil photo monochrome de 40 mégapixels.

Ensuite, il y a un appareil photo ultra-large de 13 mégapixels et enfin le téléobjectif de 64 mégapixels, avec un zoom optique de 3,5 mm et un zoom numérique maximal de 200x.

Il y a une seule caméra selfie de 13 mégapixels dans un trou de perforation sur lécran.

Cet écran est un OLED de 6,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 300 Hz, avec une résolution de 2700 x 1228 pixels. Il se courbe vers les bords.

Au cœur du téléphone se trouve le Kirin 9000, bien quil semble quil y aura également une version Snapdragon 888. Nous ne savons pas exactement ce que vous obtiendrez où.

Il y aura 8 Go de RAM avec des options de stockage de 128/256/512 Go, avec prise en charge de la carte NM. Il y aura également une version de 12 Go de RAM avec 512 Go.

La capacité de la batterie est de 4360 mAh avec une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W, bien que vous deviez acheter ces chargeurs séparément pour obtenir ces vitesses.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 29 Juillet 2021

Passant au Huawei P50, il sagit dun appareil plus petit, avec un écran OLED plat plutôt quincurvé, mesurant 6,5 pouces et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il a la même résolution de 2700 x 1224 pixels.

Il est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 888, encore une fois avec 8 Go de RAM et 128/256 Go doptions de stockage et la prise en charge des cartes NM.

Il y a un capteur de moins à larrière - avec le capteur monochrome abandonné - vous laissant avec un appareil photo principal de 50 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 13 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels, offrant un zoom optique 5x et un zoom numérique à 80x - donc un téléobjectif totalement différent disposition aussi.

Il y a une batterie de 4100mAh et encore une fois la prise en charge de la charge filaire de 66W.

Les deux téléphones fonctionnent sous HarmonyOS 2 et ont tous deux un indice de protection IP68.

Jusquà présent, nous navons que les détails du site Web chinois et il ny a aucune mention de la 5G, nous ne savons pas non plus à quoi pourrait ressembler la sortie internationale ou les prix - mais nous mettrons à jour dès que nous le saurons.

Corrections - [29/07/2021] Mise à jour pour refléter les zooms numériques 200x et 80x.