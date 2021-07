Les spécifications du Huawei P50 Pro 4G divulguées dans leur intégralité à la veille du lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu beaucoup de rumeurs concernant les prochains modèles Huawei P50 , mais nous pouvons maintenant avoir les spécifications complètes de lun des modèles, si lon en croit cette fuite.

Les détails proviennent dIshan Agarwal, qui sest forgé une solide réputation pour révéler avec précision les détails des appareils avant le lancement.

Les détails révélés correspondent à un certain nombre de fuites existantes - mais la chose à noter est quil sagit dune version 4G du combiné. Nous nous attendons à ce que la version 5G soit la version principale que Huawei propose, la 4G étant peut-être destinée aux marchés où la 5G na pas encore été déployée.

Cest un détail qui nous échappe encore : bien que la série Huawei P50 soit lancée le 29 juillet , il semble quil sagisse dun lancement en Chine sans mot sur dautres marchés.

Voici comment se déroulent les spécifications du Huawei P50 Pro 4G.

Le téléphone dispose dun écran OLED de 6,6 pouces avec une résolution de 2700 x 1228 pixels, un rafraîchissement de 120 Hz et un taux déchantillonnage tactile de 300 Hz.

La puissance proviendra du Kirin 9000 comme prévu, avec 8 Go de RAM et 256/512 Go doptions de stockage, avec une prise en charge jusquà 256 Go dextension de carte NM.

Il y aura une batterie de 4350mAh, avec une charge filaire de 66W et une charge sans fil de 50W, avec USB C sur la base du téléphone.

Le téléphone mesurera 158,8 x 72,8 x 8,5 mm et aura une étanchéité IP68. Nous ne savons pas actuellement de quels matériaux il sera fabriqué, mais nous soupçonnons une coque en verre à larrière.

En ce qui concerne les appareils photo, il y aura un appareil photo principal de 50 mégapixels f/1,8 avec OIS pris en charge par un objectif monochrome de 40 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels f/3,5 avec OIS offrant une optique 3,5x et 13 mégapixels f/2,2 ultra-large.

On pense que lobjectif monochrome est conçu pour améliorer les résultats de lappareil photo principal en fournissant plus de données, ce que Huawei utilise de façon intermittente depuis le P9 .

Le zoom optique devrait offrir un zoom numérique jusquà 100x.

La caméra selfie serait de 13 mégapixels f.2.4.

Bien sûr, nous ne savons pas si la version 4G sera différente des modèles 5G que Huawei devrait proposer - et cest le modèle Pro - nous attendons également un P50 normal et un P50 Pro Plus.

Comme nous lavons dit, nous nous attendons à ce que les téléphones soient annoncés lors dun événement en Chine, on ne sait pas si ou quand il pourrait y avoir un lancement plus large.