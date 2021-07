La caméra P50 de Huawei capturerait des couleurs fidèles à la réalité dans la dernière vidéo teaser

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei a confirmé que la date de sortie de son téléphone phare P50 était le 29 juillet, comme prévu, bien que ce ne soit que pour la Chine. Ce quil taquine dans sa dernière vidéo, cest une mise à jour intéressante de lappareil photo. Il a déjà été montré certaines parties de la nouvelle configuration de la caméra dans une vidéo précédente , mais cette nouvelle fait allusion au potentiel de couleur des nouvelles caméras.

Chaque caméra doit prendre une image et interpréter cette image pour un écran. Beaucoup augmentent la saturation pour plaire à nos yeux, tandis que certains comme Apple ont tendance à rechercher un ton plus réaliste. Huawei affirme que son P50 présentera des couleurs fidèles à la réalité. Ainsi, ce que vous voyez de vos propres yeux est transporté à lécran.

Comme la dit Huawei, "Ce que vous voyez est ce que vous obtenez", ce qui est prometteur, car les appareils photo de Huawei sont généralement parmi les meilleurs. Le P50 aurait une configuration triple caméra avec un objectif principal Sony IMX707, un téléobjectif 3x et un autre capteur Sony IMX600. Cette dernière information est grâce à @RODENT950 . Il y a aussi les détails de la configuration du Pro, avec le même capteur principal IMX800, un périscope OV64A 5X et un nouveau capteur ToF.

Le premier teaser montrait la marque Leica sur le côté des appareils photo, avec "VARIO-SUMMILUX-H1:1.8-3.4/18-125ASPH" imprimé à côté. Heureusement, nous pouvons déchiffrer le jargon technique pour lire quil sagit dun objectif Vario-Summilux fabriqué par Leica et doté dune ouverture comprise entre f/1.8 et f/3.4.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 21 Juillet 2021

Nous avons déjà couvert toutes les rumeurs concernant les dimensions globales et les détails du P50 (ainsi que le P50 Pro et le P50 Pro +), alors vérifiez cela pour en savoir plus sur le potentiel du plus récent de Huawei.