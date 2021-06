Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le soi-disant «Plan B» HarmonyOS de Huawei est en train de se produire. Il est déjà lancé sur les tablettes et les montres intelligentes , et maintenant il se rapproche dêtre prêt pour le lancement sur les smartphones.

Bien quil sagisse sans aucun doute du logiciel exécuté sur tous les nouveaux smartphones lancés cette année, Huawei a également annoncé que son logiciel serait disponible sous forme de mise à jour pour un certain nombre de téléphones plus anciens exécutant actuellement EMUI.

En fait, la société a annoncé que plus de 100 appareils Huawei bénéficieront du logiciel sous forme de mise à jour au cours de la prochaine année. Cette liste dappareils comprend les séries Mate 40 et Mate 30, ainsi que la série P40 et Nova 8.

La liste des appareils devant recevoir le logiciel est longue et comprend même des téléphones aussi anciens que les séries dappareils Mate 9, Mate 10, P10 et P20, ainsi que de nombreux autres.

Bien sûr, les téléphones les plus récents lobtiendront en premier. Huawei a déclaré quil serait initialement disponible pour les Mate 40, P40 et Mate 30, et que dautres téléphones arriveront plus tard dans lannée. Quant à ces appareils plus anciens, ils lobtiendront probablement au cours du premier semestre 2022.

Dans son annonce, le fabricant a salué la capacité dHarmonyOS à rendre votre téléphone aussi rapide et réactif que sil était neuf jusquà 36 mois, grâce à une nouvelle méthode de gestion de la lecture/écriture de la mémoire intégrée.

Il a également déclaré quHarmonyOS permettrait une plus longue durée de vie de la batterie et a utilisé le Mate 40 Pro comme exemple; déclarant quil pourrait exécuter un jeu graphiquement intense appelé "Game for Peace" pendant 5,1 heures daffilée.

HarmonyOS est le grand jeu de Huawei dans la création dun écosystème dappareils serré. Il a été conçu pour permettre une connectivité transparente entre votre téléphone Huawei, votre tablette, votre montre, votre ordinateur portable, vos haut-parleurs, vos écouteurs et même votre réfrigérateur sans quaucune application ou connexion supplémentaire ne soit requise.

Il est également livré avec des widgets repensés, vous donnant des extraits dinformations pertinentes - similaires à iOS 14 - tout en vous donnant également un accès plus rapide aux commandes des fonctions et des applications du téléphone.

Le seul inconvénient : le communiqué de presse de Huawei ne mentionne pour linstant que les appareils en Chine et na pas précisé quand le déploiement se fera au Royaume-Uni et en Europe.

Nous avons contacté Huawei pour savoir quand nous pouvons nous y attendre ici et quel sera exactement le processus de mise à jour. Nous mettrons à jour ce message pour refléter cela si et quand nous avons des nouvelles du fabricant.

Écrit par Cam Bunton.