Regardez le lancement du produit HarmonyOS de Huawei ici !

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans une annonce à court terme, Huawei a confirmé quil organiserait un livestream de lancement de produit sous le titre "Huawei HarmonyOS & Product Launch".

Avec le hashtag "LiveSmartWithHuawei", il sagit dune suggestion dappareils connectés intelligents, mais il y a à peu près assez de vague dans lannonce pour quil ny ait aucun moyen de savoir exactement ce qui est annoncé.

Lévénement de lancement débute aujourdhui à 13h00 BST au Royaume-Uni ou à 14h00 CEST dans la plupart des pays dEurope centrale.

San Francisco, États-Unis - HAP - 05:00

New York, États-Unis - HAE - 08:00

Paris/Madrid/Berlin - CEST - 14:00

Dubaï, Émirats Arabes Unis - GST - 16:00

Bombay, IN - IST - 17:30

Sydney, Australie - AEST - 22:00

Réponse simple : vous pouvez le regarder ici. Nous avons intégré le flux en direct YouTube en haut de cette page pour votre commodité. Faites simplement défiler vers le haut et commencez à regarder.

Ou, si vous préférez aller directement sur YouTube, vous pouvez cliquer sur ce lien et regarder le flux où il est hébergé.

Les détails officiels sont au mieux vagues actuellement. Tout ce que suggère Huawei est le nom de lévénement de lancement. Nous savons que nous obtenons un meilleur aperçu dHarmonyOS et que nous obtenons de nouveaux produits phares, mais la société na pas dit quels sont ces produits.

Nous pensons que sil sagissait dun lancement de téléphone, nous le saurions, il est donc probable que nous nallons pas encore voir une nouvelle série P. Des rumeurs ont indiqué que le lancement du P50 serait également plus tardif que dhabitude.

Le fuiteur fréquent de Huawei @Rodent950 sur Twitter a divulgué des images et des vidéos pratiques de nouvelles montres et tablettes, il est donc possible que cest ce que nous allons voir dans le lancement daujourdhui. Mais cela reste à confirmer.

Quel que soit le lancement, cela vaudra la peine dêtre vu, ne serait-ce que pour mieux voir à quoi ressemblera cette nouvelle ère d HarmonyOS . Nous en avons beaucoup entendu parler, mais très peu de substance à croquer. Nous allons enfin voir correctement à quoi ressemble le monde post-Google de Huawei.

Écrit par Cam Bunton.