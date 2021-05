Huawei Mate X2 en images: lavenir des pliables est radieux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Quels que soient les défis auxquels Huawei a été confronté dun point de vue logiciel et commercial au cours des deux dernières années, il est indéniable quen matière de développement matériel, il est toujours novateur.

Il a été lun des premiers à construire un smartphone pliable dans le Mate X , se joignant à Samsung et Motorola pour montrer quil pourrait bien y avoir un avenir dans cette catégorie.

Son premier appareil était inhabituel en ce quil enveloppait le seul écran autour de la charnière à lextérieur. Pour la prochaine évolution, il a pris une feuille du livre de Samsung et a opté pour un écran interne à la place. Nous avons passé une semaine à utiliser le Mate X2 et cela montre quil y a encore beaucoup despoir pour le marché des pliables.

161,8 x 145,8 x 8,2 mm (déplié)

161,8 x 74,6 x 14,7 mm (plié)

295 grammes

Là où cela diffère du Z Fold 2 de Samsung, cest essentiellement la taille. Le Mate X2 est - en effet - chonky. Cest presque comme avoir deux smartphones ordinaires lun sur lautre. Ou - plus techniquement précis - un smartphone et demi ensemble.

Il y a des avantages à cela. Lécran extérieur de 6,45 pouces est nettement plus grand que lécran de lalternative de Samsung, ce qui en fait beaucoup plus comme utiliser un smartphone approprié, tandis que louverture révèle un grand panneau flexible presque carré de 8 pouces.

Lorsque vous louvrez, il y a une belle animation lorsque vous choisissez le bon fond décran. Les pétales de fleurs montrés dans nos images souvrent progressivement à mesure que vous ouvrez le téléphone. Cest une grande attention aux détails.

Cette même approche méticuleuse se retrouve ailleurs dans le design. La charnière est vraiment solide, tout comme le cadre du téléphone qui est poli pour donner une finition miroir donnant à lensemble du téléphone lapparence de quelque chose qui tenait vraiment à son fabricant. Cest incroyablement bien mis en place. Cest loin de certains premiers téléphones flexibles.

De même, lorsquil est fermé, rien nindique quil y ait un espace au niveau de la charnière, ce qui donne limpression que les deux côtés du paravent sont pratiquement fermés lun à lautre.

Écran pliable OLED de 8 pouces (2200 x 2480)

Écran de couverture de 6,45 pouces (1160 x 2700)

Processeur Kirin 9000 5G + batterie 4500mAh

Système de quatre caméras

Les deux écrans de ce téléphone sont des panneaux OLED colorés et lumineux. Comme mentionné, lécran extérieur est un écran plat de 6,45 pouces, offre une résolution de 1160 x 2700 et est également équipé de taux de rafraîchissement de 90 Hz. Lécran flexible interne est un panneau de 8 pouces avec une résolution de 2200 x 2480 répartis sur une grande surface presque carrée.

Au fur et à mesure que les écrans disparaissent, il est difficile de critiquer non plus. Ce sont des panneaux dynamiques et dynamiques qui offrent une animation fluide. Cet écran avant est dune taille suffisamment bonne pour être facile à utiliser seul. Ce nest pas un écran secondaire, mais plutôt un écran supplémentaire utilisable. Pour les moments où vous voulez simplement répondre à un message, trouver rapidement quelque chose ou parcourir les réseaux sociaux, cest parfaitement bien.

Lécran interne est lun des plus grands panneaux pliants que nous ayons jamais vus sur nimporte quel téléphone, ce qui en fait beaucoup plus une tablette pliable quun téléphone. Néanmoins, la mise à léchelle de certaines applications tierces pose des problèmes. Nous avons dû renoncer à certains jeux téléchargés depuis lAppGallery de Huawei car des parties clés de linterface étaient coupées par la lunette.

En parlant de cela, les minces lunettes à lavant et à larrière garantissent que ce qui est affiché est mis à lhonneur. Ce nest pas tout à fait bord à bord, mais cest proche. La seule interruption étant la double caméra selfie assez grande qui est poinçonnée dans lécran avant.

Le seul problème - et qui doit encore être résolu pour les téléphones pliables en général - est le pli. Ce nest pas particulièrement visible lorsque vous regardez lécran interne de face, mais vous pouvez le voir sous un angle et le sentir toujours sous le doigt lorsque vous glissez sur lécran. Cependant, il est loin dêtre aussi important que les anciennes générations décrans.

En plus de ces deux caméras selfie, Huawei a mis un système de quad de qualité phare à larrière. Il y a un appareil photo principal de 50 mégapixels avec OIS rejoint par un appareil photo à zoom optique 3x 12MP, un appareil photo périscope à zoom 10x et un ultra-large 16 mégapixels. Comme toujours, co-conçu avec Leica. Cest le même appareil photo principal que celui du Mate 40 Pro avec les mêmes téléobjectifs et périscopes. En bref: cest un appareil photo leader sur le marché.

En interne, le processeur Kirin 9000 5G est non seulement rapide et efficace, grâce à cette structure de processus 5 nm, mais signifie également quil intègre la 5G sans avoir besoin dun modem séparé.

EMUI 11 basé sur Android 10

Pas de Google Play

Nous connaissons tous les problèmes logiciels de Huawei et le manque dapplications Google Play. Avec cette unité particulière, nous navons pas pu obtenir beaucoup dapplications, même optimisées pour Huawei, telles que Petal Maps et la suite de documents de Huawei. Il semble que cet appareil soit prêt pour une autre région. Ces applications ont affiché une fenêtre contextuelle indiquant quelles ne sont pas disponibles dans notre région, malgré le fait quelles fonctionnent parfaitement sur notre Mate 40 Pro.

Ce quil convient de noter, à notre avis, cest que même sil nest pas encore en mesure de défier vraiment Android et iOS, Huawei a fait dénormes progrès avec sa plate-forme EMUI / HMS. Dans les téléphones où cela fonctionne correctement (pas celui-ci), Petal Search vous permet dinstaller les applications les plus populaires en tant quAPK et de les vérifier pour les problèmes de sécurité et dincompatibilité, tandis que lAppGallery se développe rapidement.

Indépendamment des problèmes logiciels, Huawei montre quen matière de matériel, il est toujours à lavant-garde. Sil peut développer son écosystème au point où il est à égalité avec Android et iPhone, ce sera à nouveau une force sérieuse avec laquelle il faudra compter en dehors de la Chine. En tant que matériel, le Mate X2 est exceptionnel. Bien que cher et - dans louest du moins - quasiment indisponible.

Écrit par Cam Bunton.