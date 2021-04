Huawei Mate 50 Pro pourrait avoir une batterie colossale

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rumeurs suggèrent que le Huawei Mate 50 Pro va chercher lendurance avec une énorme batterie qui lui permettra de survivre aux autres téléphones.

Huawei a été plutôt calme jusquà présent en 2021; nous aurions normalement vu la mise à jour du Huawei P - qui devrait être le Huawei P50 - maintenant, mais cela semble avoir déplacé son lancement un peu plus tard dans lannée.

On ne sattendrait donc pas à voir le Huawei Mate 50 avant lautomne 2021, généralement vers octobre. Jusquà présent, nous navons rien entendu à propos de ce téléphone, jusquà ce quune source chinoise suggère quil pourrait être livré avec une batterie de 7000 mAh.

Cest vrai: cest une énorme batterie, comme celle que nous ne voyons pas dans les téléphones normaux, généralement parce quelle poussera la taille du téléphone plus grande que certains ne laccepteront. Nous avons vu des appareils de 6000mAh et 5000mAh est assez courant - mais 7000mAh est, dans tous les sens, colossal.

Ce nest pas la seule spécification que la source vante: il est question dun écran OLED de 6,8 pouces, dun SoC Kirin 9000 avec 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, tandis quil y aura une double caméra frontale et un système arrière quad.

Bien sûr, il ny a pas grand-chose pour vérifier lexactitude de tout cela et cela pourrait être une liste de souhaits. Nous savons que Huawei fait face à des difficultés dapprovisionnement en processeurs, aggravées par linterdiction commerciale américaine, mais nous avons déjà vu quil était dit que le Huawei P50 utiliserait du matériel Kirin réservé .

Ces interdictions commerciales susmentionnées ont vu Huawei perdre des parts de marché en dehors de la Chine et malgré des efforts courageux pour offrir une alternative viable aux services de Google, Huawei est quelque peu tombé en disgrâce.

Il sera intéressant de voir ce que propose le Huawei P50, car cela jettera probablement les bases du Mate 50 à suivre.

Écrit par Chris Hall.