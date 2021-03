La fuite du Huawei P50 Pro Plus montre une caméra arrière penta

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei devrait révéler ses P50, P50 Pro et P50 Pro Plus à un moment donné au cours des prochains mois et bien que nous ayons vu une conception des combinés fuir précédemment, les dernières images en révèlent davantage sur la configuration possible de la caméra.

Les fuites précédentes montraient deux grands cercles à larrière du Huawei P50 Pro dans le boîtier de la caméra, mais les cercles dOnLeaks étaient laissés vides. Maintenant, un autre fuiteur , Hoilndi, a révélé la prétendue configuration de la caméra pour le P50 Pro Plus et il semble que ce sera un arrangement dobjectif penta.

Sur la base des images de Hoilndi, le Huawei P50 Pro Plus comportera une lentille périscope dans le cercle supérieur avec une lentille plus petite en dessous, tandis que le cercle inférieur aura trois lentilles supplémentaires. Aucun détail sur le type dobjectifs que le P50 Pro Plus comportera na été révélé dans la fuite, cependant, les détails ne sont pas encore connus en termes de type dobjectif, de mégapixels ou douvertures.

Il convient de mentionner que le même leaker révélant ces images a montré quelque chose de différent pour le design du P50 Pro Plus dans le passé, il se peut donc que ces rendus soient un prototype plutôt quune conception finale.

À lavant, il semble que le Huawei P50 Pro Plus sera livré avec un écran en cascade avec une caméra centralisée à perforation en haut. Aucun détail sur la taille de lécran na été révélé, bien quil ait déjà été affirmé que le P50 Pro aurait un écran de 6,6 pouces, ce qui signifierait que le P50 Pro Plus devrait être plus grand.

Les rumeurs pensaient à lorigine que la série Huawei P50 arriverait en mars, bien que le mois davril ait également été vanté. Il a depuis été affirmé que le lancement serait retardé jusquen mai. La série devrait exécuter HarmonyOS de Huawei plutôt quAndroid.

Écrit par Britta O'Boyle.