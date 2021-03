Le lancement du Huawei P50 pourrait être considérablement retardé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les téléphones de la série Huawei P50 pourraient ne pas être lancés ce mois-ci, comme annoncé précédemment. Un nouveau rapport suggère maintenant quils ont été remis en place, avec un événement de lancement en mai maintenant annoncé à la place.

Ils seraient les premiers combinés du fabricant à fonctionner exclusivement sur HarmonyOS plutôt quAndroid, et cest la raison invoquée pour le retard.

Une publication de nouvelles sur le site Web chinois Zol affirme que les téléphones, qui seront alimentés par le processeur Kirin 9000L, sortiront en mai.

Il ny a malheureusement rien de plus exact, mais étant donné que nous navons pas entendu parler dun événement majeur de Huawei pour la semaine à venir, il semble très probable que lestimation initiale de mars était de toute façon erronée.

HarmonyOS lui-même serait lancé en avril. Le système dexploitation également connu sous le nom de HongMengOS en Chine, et Huawei espère quil sera un succès majeur en tant qualternative Android.

Toujours sur la liste des entités américaines et donc toujours interdite dutiliser les services de Google, la société mise désormais sur son propre système pour fonctionner et être largement adoptée par les utilisateurs de téléphones. On dit que lobjectif est que plus de 300 millions de combinés utilisent HarmonyOS dici la fin de 2021.

Nous mettrons à jour si et quand nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.