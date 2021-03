La fuite de conception du Huawei P50 Pro montre une énorme caméra à larrière

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le design du Huawei P50 Pro a été divulgué, révélant un énorme réseau de caméras à larrière du téléphone.

Il y a eu un certain nombre de fuites au sujet du Huawei P50 Pro attendu, et Huawei devrait amener lappareil photo à un niveau supérieur dans le but de susciter lintérêt pour le téléphone.

Cette dernière fuite provient dune source fiable - Steve Hemmerstoffer ou OnLeaks - et bien que les images ne montrent pas tous les détails, il est assez facile de distinguer le contour de la caméra.

Ces fuites sont souvent basées sur des mesures transmises aux fabricants de boîtiers, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a un manque de détails de surface sur les images, mais le grand entourage de la caméra semble abriter deux énormes ouvertures pour les objectifs.

Cela irait légèrement à lencontre des tendances actuelles sur les smartphones. Sil ny a en effet que deux caméras, Huawei devrait choisir ce quil faut prioriser et ce quil faut omettre. À moins, bien sûr, quil y ait deux ouvertures rondes, dont lune contiendra plusieurs objectifs.

Sur le devant du téléphone, lécran na pratiquement pas de cadre, se courbant vers les bords. Larrière du téléphone est un panneau de verre et les mesures seraient de 159 x 73 x 8,6 mm - mais cette bosse de lappareil photo le fait passer à 10,3 mm.

On dit que lécran mesure 6,6 pouces, mais cette fois, il ny a quune seule caméra frontale dans un trou de perforation centralisé.

Nous avons déjà entendu Huawei dire quils avaient suffisamment de matériel Kirin 9000 ou 9000E réservé pour alimenter ces appareils, mais comme prévu, il est peu probable que le Huawei P30 Pro soit fourni avec un logiciel Google.

Une date de lancement présumée du 17 avril a été suggérée, bien que ce soit un samedi et ne semble pas être la date la plus probable pour un événement de lancement.

Écrit par Chris Hall.