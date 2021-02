Huawei P30 et Mate 20 obtiennent la mise à jour EMUI 11 alors que ces piliers marchent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Huawei P30 Pro était vraiment le summum de lactivité des smartphones de Huawei. Cétait un appareil exceptionnel, lun des meilleurs téléphones de 2019 - et lun des derniers appareils à atterrir avec lexpérience complète de Google.

Huawei, après avoir mis à jour les appareils plus récents, propose maintenant la mise à jour EMUI 11 sur ces téléphones plus anciens, la série Huawei P30 et la série Mate 20.

Il sagit, selon XDA Developers qui nous apporte la nouvelle, une petite mise à jour de seulement 316 Mo sur le P30 Pro, car elle ne met à jour EMUI quavec de nouvelles fonctionnalités, plutôt que lexpérience complète dAndroid 11.

Cela signifie que même sil sagit dune mise à jour pour ces téléphones légèrement plus anciens, cela ne les met pas vraiment à jour, bien que la mise à jour Mate 20 soit plus grande.

Le Huawei P30 Pro reste un plaisir à utiliser et reste un appareil compétitif, en acceptant quil a maintenant quelques années. Nous ne nous attendons pas à ce quil passe à Android 11; en effet, nous nous attendons à ce que le prochain Huawei P50 ait des liens beaucoup plus étroits avec HarmonyOS.

HarmonyOS a été surnommé le Plan B de Huawei , sa propre plate-forme quil pourrait utiliser si Android rencontrait des problèmes. Alors que la société a transféré ses services vers sa suite Huawei Mobile Services sur EMUI, nous nous attendons à ce quune grande partie de cela se transforme en une version fonctionnelle dHarmonyOS pour smartphones.

Le Huawei Mate X2 récemment annoncé, bien que lancé avec EMUI (basé sur Android open-source), aura la possibilité de «mettre à niveau» vers HarmonyOS. Il semble que cest une option que Huawei va proposer aux appareils , alors que la société embrasse un nouvel avenir.

Cela soulève la question de savoir si les appareils P30 ou Mate 20 seraient en ligne pour passer à HarmonyOS? Nous ne sommes pas sûrs que ce soit une option que quiconque choisirait, étant donné quil sagit dun petit morceau restant de lexpérience complète de Google sur un téléphone Huawei.

Écrit par Chris Hall.