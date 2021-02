Huawei "déploiera Harmony OS sur les appareils existants" après avril

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un grand mystère entoure encore le nouveau logiciel Harmony OS de Huawei. Il est toujours en version bêta, mais quand il sortira après avril, il sera disponible en tant que «mise à niveau» pour le smartphone pliable Huawei Mate X2 lancé aujourdhui.

Cependant, le Mate X2 - vraisemblablement comme les autres appareils Huawei après lui - sera toujours lancé en utilisant HMS (Huawei Mobile Services) et linterface utilisateur EMUI 11 de Huawei qui est construite sur une version dAndroid sans Google. Huawei ne peut pas utiliser les applications Google pour le moment en raison de l interdiction commerciale en cours aux États-Unis et il espère clairement quHarmony OS sera un nouveau départ.

Harmony OS est déjà apparu sur dautres appareils, mais nous savons depuis un certain temps quil apparaîtrait également sur les téléphones.

Et en effet, il semble quaprès avril 2021, Huawei offrira une route vers Harmony OS pour les téléphones Huawei nouveaux et existants - vraisemblablement seulement les téléphones phares assez récents. Ce sera probablement un processus assez simple car - attendez-le - Harmony OS est remarquablement similaire à Android lui-même. Plus tôt dans le mois, Ron Amadeo dArsTechnica a eu accès à une version de développeur et, pour résumer, il sagit essentiellement dun autre fork dAndroid.

Dans une déclaration envoyée à Pocket-lint, Huawei déclare que "Huawei Mate X2 fonctionnera sur HMS et EMUI 11 lors du lancement. HarmonyOS est actuellement en test bêta, et notre intention est de déployer le logiciel sur les appareils existants une fois le logiciel lancé. pour les consommateurs.

"Le Huawei Mate X2 fera partie du premier lot de smartphones Huawei mis à jour vers HarmonyOS en avril."

La question est la suivante: la mise à jour vers Harmony OS sera-t-elle facultative ou une mise à niveau habituelle du système dexploitation pour les combinés phares existants?

