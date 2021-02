Le Mate X2 de Huawei est un nouveau téléphone pliable qui est tout aussi utilisable lorsquil est fermé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Mate X2 de Huawei est une nouvelle génération pliable de la société qui transforme lancien Mate X sur la tête - ou plutôt, à lenvers.

Alors que le Mate X (et la version Xs révisée ) avait lécran pliable à lextérieur, le Mate X2 replie son écran de 8 pouces, 2480 x 2200 pixels (413ppi, rapport daspect 8: 7,1) vers lintérieur (comme la série Galaxy Fold de Samsung) mais dispose également dun écran OLED 21: 9 pleine grandeur de 6,45 pouces ainsi que de caméras à double découpe à lavant du téléphone lorsquil est plié.

Cela signifie quil peut agir plus comme un smartphone standard lorsquil est fermé que dautres pliables que nous avons déjà vu ce compromis sur leurs écrans avant. Une nouvelle couche «nano-optique» minimise les reflets.

Chaque moitié de lécran est en forme de coin, ce qui signifie que les deux moitiés se plient ensemble grâce à une `` charnière multidimensionnelle sur laquelle Huawei dit avoir travaillé pendant cinq ans. La charnière est assez intelligente et crée une cavité en forme de goutte deau pour ranger lécran lorsque le téléphone est plié, ce qui signifie quil ny a pratiquement aucun espace lorsquil est fermé.

Une fois déplié, lécran a une épaisseur de 4,4 mm à son point le plus mince, bien que nous nayons notamment pas dinformations sur lépaisseur globale du téléphone lorsquil est fermé.

Le téléphone est un modèle 5G comme vous vous en doutez, construit sur la propre plate-forme 5 nm Kirin 9000 de Huawei. Il y a une batterie de 2100 mAh et une caméra quadruple à larrière - comme dhabitude, avec la technologie Leica. Le tableau comprend un objectif large de 50 mégapixels, un téléobjectif 10x et un ultra-large de 16 mégapixels.

Un détail très intéressant est que le Mate X2 peut avoir le propre système dexploitation Harmony de Huawei installé au lieu de linterface EMUI habituelle de la société fonctionnant sur Android. Huawei affirme avoir travaillé dur pour améliorer les fonctionnalités multitâches dEMUI pour le nouvel appareil, y compris de nouveaux effets de transition.

Le Huawei Mate X2 est initialement disponible en Chine en versions 256 et 512 Go et coûtera 17 999 RMB ou 18 999 RMB, à partir de léquivalent de 2785 $ ou 1985 £.

Écrit par Dan Grabham.