Les images officielles du Huawei Mate X2 fuient, montrent le téléphone entier avec des détails époustouflants

(Pocket-lint) - Huawei est sur le point dannoncer officiellement son prochain smartphone pliable, le Mate X2, lors dun événement en Chine très prochainement, mais il semble que sa couverture soit déjà cassée.

Des rendus officiels fuyés du téléphone ont fait surface en ligne et ils montrent le téléphone entier avec beaucoup de détails, ne laissant rien à limagination.

Comme les rumeurs et les fuites précédentes lavaient suggéré, le téléphone se plie vers lintérieur comme le Galaxy Z Fold 2 , ce qui en fait un changement assez radical par rapport aux Mate X et Mate XS, qui comportaient des écrans externes enroulés autour de la charnière.

Dans les images, divulguées par le toujours cohérent Evan Blass on Voice , le rendu montre lécran interne occupant presque toute la surface à lintérieur, plus un écran secondaire plus petit à lavant.

Les écrans principal et secondaire sont dotés de cadres incroyablement minces, la seule perturbation étant une découpe en forme de pilule pour les caméras selfie sur lécran avant.

Sur les bords, nous pouvons voir quil y a une bascule de volume et ce qui ressemble à un capteur dempreintes digitales physique intégré dans le côté droit.

En dehors de cela, il y a une assez grande saillie de caméra rectangulaire à larrière avec la marque de Leic et quatre caméras à côté du module flash LED.

Lun de ces appareils photo - le carré - semble être lobjectif zoom périscope. Nous soupçonnons que le maquillage de lappareil photo sera similaire au Mate 40 Pro en termes de focales proposées.

Il sera également disponible en quatre couleurs. Daprès la fuite, on peut sattendre à voir des modèles noirs, roses, bleus et blancs.

En ce qui concerne les plans de lancement, nous ne savons pas si le nouveau téléphone pliable de Huawei sera disponible en dehors de la Chine, mais toutes ces informations devraient être révélées lors de lannonce daujourdhui.

Vous pouvez trouver toutes les informations lorsque Huawei lance le téléphone ici .

Écrit par Cam Bunton.